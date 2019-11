Piero Ferrari | l' obiettivo e' tornare sul tetto del mondo

Formula 1 – Il ricordo del padre Enzo e l’obiettivo futuro - Piero Ferrari ammette : “vogliamo tornare sul tetto del mondo” : A tutto Pietro Ferrari: dallo speciale ricordo del padre Enzo all’obiettivo futuro del team di Maranello La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: domenica 1 dicembre si disputerà il Gp di Abu Dhabi, che chiuderà definitivamente i giochi. Stagione complicata per la Ferrari, con solo pochi risultati soddisfacenti, resa ancora più amara dal disastro di domenica scorsa in Brasile. Photo4 / LaPresse In casa Ferrari però ...