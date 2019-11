Particolare la fotocamera degli Honor V30 | domani 26 novembre il resto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Saranno presentati26i nuovi top di gammaV30 e V30 Pro, ma nel frattempo i rumors che li riguardano non sembrano voler cessare, specie quelli relativi al loro comparto fotografico. Come riportato su 'tuttoandroid.net', ci ha pensato direttamente il produttore a divulgare un'altra delle caratteristiche delladel prossimo top di gamma, che dovrebbe adottare il filtro RYYB, capace di processare le frequenze d'onda dei colori verde, rosso e blu in una stessa foto. Lo stesso filtro lo si può trovare sui Huawei P30 e Mate 30, a riprova del fatto che i prossimiV30 e V30 Pro non saranno da meno. Una configurazione, questa, che consentirà a questi dispositivi di catturare scatti in particolari condizioni di luce. Tutti e due gli esemplari includeranno unaposteriore tripla, con un sensore principale Sony IMX600 da 40MP, un telescopio da ...

