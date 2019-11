Papa in Giappone | il racconto choc della sopravvissuta in Giappone

Papa IN GIAPPONE/ Hiroshima e Nagasaki - nessuno può fare a meno di pregare : Ieri PAPA Francesco si è recato all'Hypocenter Park di Nagasaki e poi al Monumento dei martiri. Nel pomeriggio è stata la volta di Hiroshima

Papa a Giappone : Accogliete i rifugiati : 6.20 "Vi chiedo di stendere le braccia dell'amicizia e di accogliere quelli che vengono, spesso dopo grandi sofferenze, a cercare rifugio nel vostro Paese". E' l'appello rivolto da Papa Francesco in Giappone nell'incontro con i giovani nella cattedrale di Santa Maria a Tokyo "So che tra di voi ci sono giovani di altre nazionalità,alcuni di loro cercano rifugio.Impariamo a costruire insieme la società che vogliamo per domani". Nel Paese vi sono ...

Il Papa in Giappone si farà "eco degli appelli per disarmo nucleare" : Una Chiesa di martiri "può parlare con maggiore libertà, specialmente nell'affrontare questioni urgenti di pace e giustizia nel nostro mondo". Così papa Francesco incontrando - nel suo primo appuntamento, appena atterrato a Tokyo - i vescovi della Conferenza Episcopale del Giappone nel refettorio della Rappresentanza Pontificia. "Presto visiterò Nagasaki e Hiroshima, dove - ha aggiunto - pregherò per le vittime del ...

Papa arriva in Giappone : “Mi farò eco degli appelli al disarmo nucleare. Contento di essere qui - lo sognavo da giovane” : Una Chiesa che ha subito il martirio "puo' parlare con maggiore liberta', specialmente nell'affrontare questioni urgenti di pace e giustizia nel nostro mondo. Presto visitero' Nagasaki e Hiroshima, dove preghero' per le vittime del catastrofico bombardamento di queste due citta' e mi faro' eco dei vostri appelli profetici al disarmo nucleare". Francesco è arrivato in in Giappone all'incirca alle 9.40 ore italiane. L'aereo Papale è atterrato, per ...

Papa dopo Thailandia vola in Giappone : 4.23 La visita apostolica di Papa Francesco in Thailandia, durata quattro giorni, è terminata. Questa mattina il pontefice e il seguito decolleranno verso Tokyo dove è previsto l'arrivo per le 17.40 (9.40 ora italiana). Il primo appuntamento di Francesco in Giappone sarà con i vescovi del Paese presso la sede della Nunziatura apostolica a Tokyo.

Papa va in Giappone : distruzione nucleare non si scateni di nuovo : Il Papa auspica che "il potere distruttivo delle armi nucleari non si scateni mai più nella storia umana": in un video-messaggio al popolo del Giappone, Francesco parla in vista del suo imminente viaggio nel paese dal 23 al 26 novembre, dove dedicherà una giornata a visitare Nagasaki e Hiroshima, le città distrutte dalla bomba atomica statunitense. "Il tema scelto per la mia visita è 'Proteggere tutta la vita'", afferma Francesco. "Questo forte ...