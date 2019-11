Paolo Bonolis | anche la figlia Martina si è sposata

Classico abito bianco e velo lungo. Ma al suo matrimonio Martina - la figlia di Paolo Bonolis - si è sbizzarrita con gli accessori : foto : “E anche la seconda… 2 di 5”. Così, sotto a una bellissima foto papà e figlia, Paolo Bonolis annuncia che a poco più di un mese dalle nozze del figlio Stefano anche Martina ha pronunciato il fatidico sì. Lo scorso weekend Il conduttore è tornato negli Stati Uniti per il secondo matrimonio dell’anno, quello della figlia Martina Anne, che è nata, come Stefano, dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. La giovane si è ...

Paolo Bonolis si scaglia contro l’ex tronista Marco Cartasegna : A Paolo Bonolis non è andato giù le parole che ha detto l’ex tronista Marco Cartasegna e sui social gli va contro, la vicenda inizia il 13 novembre quando i due hanno preso parte alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città di Frosinone. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ...

Chi è Martina - la figlia di Paolo Bonolis : Classe 1981, americana di fatto ma con un pizzico di italianità nel sangue, Martina è la secondogenita di Paolo Bonolis. Nata dal primo matrimonio del conduttore con la famosa psicologa Diane Zoeller, insieme al fratello Stefano è cresciuta negli Stati Uniti lontana non solo dalle luci dei riflettori, ma anche dal padre, impegnato nella conduzione di numerosi programmi televisivi in Italia. Psicologa come la madre, Martina è una giovane donna ...

“Fermo che ti arrestano!”. E Sonia Bruganelli blocca (e rimprovera) Paolo Bonolis. Il siparietto ha fatto subito il giro della rete : È Sonia Bruganelli ad occuparsi in prima persona delle stories di Paolo Bonolis e questo accade perché, se dipendesse da lui, probabilmente nessuno avrebbe modo di sbirciare nella sua vita privata. Questa volta la sfida è tra Paolo e l’arte, accuratamente documentata dalla moglie, che non ha resistito nel rendere pubbliche le storie di Paolo in visita al Moma, ovvero il Museo di Arte moderna a New York. Cinico, ma buono, pungente, ma ...

