Palermo | evasione fiscale | Gdf sequestra 2 | 6 milioni euro provento di reati tributari

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019), 25 nov. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di proventi di, per un valore complessivo pari a 2.637.264, emesso dalla Procura in via di urgenza della Repubblic

ilSicilia : Formazione professionale, maxi evasione da dieci milioni scoperta a Palermo - palermo24h : Evasione fiscale, cooperativa nel mirino della Gdf. Sequestro preventivo per oltre 2,6 milioni di euro… - palermo24h : Droga, evasione e furto Tre arresti dei carabinieri -