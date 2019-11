Palermo | da Regione 300mila euro per recupero Castello Utveggio 2

Palermo : da Regione 300mila euro per recupero Castello Utveggio : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Pronto il primo progetto della Regione per riportare all'antico splendore il Castello Utveggio di Palermo. L'imponente palazzo in stile liberty, che sorge su Monte Pellegrino, è stato per trent'anni la sede del Cerisdi chiusa dall'ex presidente Rosario Crocetta nel 201

Università : M5S - 'Regione assicuri risorse per alloggi studenti Palermo' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "Assurdo che a Palermo su 1300 richieste di alloggi per gli studenti universitari, l’Ersu possa soddisfarne appena 232. Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia sociale, stavolta a carico degli studenti con basso reddito e ai quali va garantito il diritto allo studio. C

Università : M5S - ‘Regione assicuri risorse per alloggi studenti Palermo’ : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – “Assurdo che a Palermo su 1300 richieste di alloggi per gli studenti universitari, l’Ersu possa soddisfarne appena 232. Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia sociale, stavolta a carico degli studenti con basso reddito e ai quali va garantito il diritto allo studio. Condividiamo la protesta degli universitari e interverremo nelle sedi opportune perché la Regione assicuri le necessarie ...

Sicilia : Sunia Palermo - '220 mln sbloccati ma da Regione nessuna somma case popolari' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Una distribuzione "insufficiente" e sbagliata dei finanziamenti. Il Sunia Palermo interviene così sulla notizia dei 220 milioni di euro sbloccati dalla Regione per la realizzazione di infrastrutture nell'isola. "Sono state previste sette gare per un centinaio di case po

Palermo : da Regione 2 - 8 mln per sistemare strada a Bisacquino : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Un’importante arteria stradale di Bisacquino, nel palermitano, chiusa al traffico dal febbraio del 2015, sarà sistemata. Si tratta della via Quaranta, strada di collegamento con i Comuni di Chiusa Sclafani e di Giuliana. Un’alluvione ha causato l’isolamento di una inte

Sanità : precari Asp Palermo - Cisal 'da Regione impegno a stabilizzare tutti 640' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Riapertura del piano del fabbisogno, 50 posti in più per operatori socio-sanitari, un nuovo incontro a novembre ma soprattutto l’impegno a stabilizzare tutti i 640 precari trovando posto anche nelle altre strutture della provincia. Questo il risultato dell’incontro che