Palazzo Altemps | mercoledì Murgia legge Beatrice Cenci

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – Lo scorso anno il Museo Nazionale Romano ha accolto per un mese intero artisti internazionali che hanno dialogato con gli antichi spazi delle Terme di Diocleziano. Hanno presentato o lavori inediti o progetti totalmente ripensati per il contesto straordinario che li accoglieva. Per sei domeniche incontri e performance hanno svelato i segreti della creazione tra moda, design e architettura nello spazio del Planetario. Era il festival ‘O’, che ritorna alle Terme di Diocleziano e al Planetario, e che da questa seconda edizione coinvolge anche. In attesa che l’intera programmazione venga annunciata il 3 dicembre, ‘O’ debutta nella sua nuova veste con due anticipazioni. La prima vedra’ protagonista Michela, che presentera’ un suo testo inedito su, nell’ottocentesco teatro di. La ...

