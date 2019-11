Pagelle e Highlights 13^ giornata | Lecce-Cagliari 2-2 | finale da brividi! Roma-Brescia

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

LIVE Torino-Inter 0-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria convincente dei nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Torino-Inter 0-3 GLI highlights DI Torino-Inter 0-3 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: TORINO (3-5-2): Sirigu 7; Izzo 5, Nkoulou 5, Bremer 4.5 (Ola Aina 5); De Silvestri 6, Meité 4.5, Lukic 5.5, Baselli 5 (Berenguer 6), Ansaldi 5.5; Belotti s.v. (Zaza 5), Verdi 5. All.: Mazzarri 5. INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6, De Vrij 7, Skriniar ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente entrambe le squadre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - non basta Gonsens - doppio Higuain e poi Dybala! : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : voti e tabellini - Atalanta-Juventus LIVE : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: voti e tabellini, ...

LIVE Italia-Armenia 6-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : goleada per gli azzurrini. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Finisce la partita, Italia-Armenia Under 21 6-0. 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 88′ Carnesecchi spazza via un pericoloso pallone lanciato lungo dal centrocampo armeno per Melkonyan. 86′ Dalla destra Adjapong mette in mezzo per Scamacca ma il pallone è troppo forte. 84′ Fuori Locatelli e dentro Maggiore per l’Italia. 82′ Locatelli in ...

LIVE Italia-Armenia 9-1 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : record di vittorie per gli azzurri e goleada. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 Finisce il cammino di qualificazione azzurro come nessuno poteva mai sperare, dieci vittorie su dieci partite con record annesso e nove reti nella partita finale all’Armenia, siamo pronti per affrontare la competizione dell’Europeo 2020. 92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno ...

LIVE Bosnia-Italia 0-3 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : vittoria convincente per gli azzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Vince con pieno merito l’Italia che gestisce il match per tutta la partita e riesce tranquillamente a siglare tre reti con Acerbi, Insigne e Belotti. Partita e prestazione che lascia ben sperare in vista degli Europei della prossima estate. 92′ Finisce la partita! Bosnia-Italia 0-3 (Acerbi, Insigne, Belotti). 91′ Partita che attende solamente il fischio ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Juventus-Milan 1-0 - decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan. Parma-Roma 2-0 - crollo giallorosso : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Juventus-Milan 1-0, decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan! Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, super Nainggolan! Inter-Verona 2-1, ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro. Torino 0-4 - granata show! Sassuolo-Bologna 3-1 - doppio Caputo - disastro Skov Olsen : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Inter-Verona 2-1, Barella fa esplodere San Siro. Torino 0-4, granata show! ...