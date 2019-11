Oroscopo dicembre Pesci | salute su livelli ottimali | Giove nel vostro cielo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il mese diper i nativisarà caratterizzato da tante gioie per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete un'ottima configurazione astrale che vi permetterà di realizzare tanti piccoli desideri. Tuttavia, dovrete fare un po’ di attenzione in quanto dei piccoli malintesi e delle incomprensioni potrebbero intaccare ilrapporto nell'ultima settimana del mese. I cuori solitari saranno particolarmente ottimisti e con Marte in trigono avrete tanto fascino che vi sarà utile per riuscire a trovare la vostra anima gemella. La fortuna ritornerà dalla vostra parte e grazie all'appoggio disuperare i vari ostacoli sarà più semplice del solito. Lasarà suie riuscirete a portare a termine con tenacia i vostri impegni quotidiani. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'per il mese di2019 per i nativi sotto il segno ...

