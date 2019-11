Oddenino La Stampa | il sarrismo fa rima con cinismo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) Su LaGianlucaparla della spietatezza della Juventus. Qualcosa che “ormai è più di un marchio di fabbrica”. E’ quasi un paradosso che la Juve sia in testa alla classifica dei punti guadagnati da situazioni di svantaggio, scrive. Con la rosa che ha a disposizione, compreso Ronaldo, la Juve dovrebbe partire “da un virtuale 1-0 in tutte le sfide di Serie A ed invece spesso si trova costretta ad inseguire o a rimediare situazioni complicate”. E’ successo a Bergamo contro l’Atalanta, contro Verona, Brescia e Lokomotiv Mosca, tutte partite vinte in rimonta. Vittorie pesantissime realizzate con tre tiri e tre gol nell’ultimo quarto d’ora di partita, non senza soffrire. “Il bicchiere dei senza pietà è bello pieno, con un bilancio dopo appena 13 giornate di campionato di 9 punti già recuperati per strada, però questo ...

