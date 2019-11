Notizie del giorno – Montella sulla graticola | bufera Milan | la gaffe di Van Basten

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione era dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano una donna dispersa in una piena nell’alessandrino 1000 persone isolate in Valle D’Aosta a causa delle valanghe che hanno portato alla chiusura di alcune strade fiume osservati speciali in Piemonte mentre il po’ al lago ai Murazzi a Torino ancora disagi nel savonese ma problemi anche a Roma con ...

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 24 novembre in studio Giuliano Ferrigno il governo gennaio non cadranno a basta liti avanti concentrati con un crono programma di riforme così le premier Giuseppe Conte il quale spiega che l’esecutivo un’anima Ce l’hai un tempo visionaria e pragmatica un governo che duri tre anni Vado ha portato con un contratto che dica cosa e quando si farà o serve Intanto il ...

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio mi ritiro naufragio davanti a Lampedusa causa del mare in tempesta un barcone si è ribaltato 149 migranti sono stati tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera tra loro 13 donne e 3 bambini ma 20 persone mancherebbero all’appello sono proseguite per tutta la notte le ricerche la barca non aveva ...

Le Notizie di scienza della settimana : Musica universale, raggi gamma al telescopio, deforestazione in Amazzonia, dove cadono i fulmini, le connessioni cerebrali: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ondata di maltempo sul nord Italia prosegue l’allerta rossa sulla Liguria in Valpolcevera Genova Sottopassi allagati cantine negozi decine le persone sfollate ieri 600 quelle isolate a causa dell’allerta prolungata per tutta la giornata di oggi nel centro Ponente della Regione sospesi i lavori al cantiere del nuovo ...

Notizie del giorno – Tre arresti per calcioscommesse - calciatore si spoglia in un night : TRE arresti PER calcioscommesse – L’ennesimo scandalo scommesse scuote il mondo del calcio. E’ Repubblica a dare notizia questa mattina dell’arresto di tre persone da parte della polizia postale. Il motivo? Frode in competizione sportiva nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale di Catania. Nel dettaglio, più specificatamente si tratta di partite di Lega Pro. L’operazione, denominata “Corner Bet”, secondo le ...

Oroscopo del 24 novembre : buone Notizie nel lavoro per lo Scorpione : Si conclude la terza settimana del mese di novembre. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 24 novembre per tutti i segni: momento importante per l'Ariete che avrà la possibilità di vivere senza problemi una storia, per l'Acquario miglioramenti nel lavoro e nelle nuove attività. Ariete: questa sarà una giornata importante per alimentare la passione in una storia, non ponetevi nessun limite. Nel lavoro avete voglia di vivere le cose con ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dell’ ex Ilva in apertura incontro ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da altri membri del governo per discutere possibili solo per gli impianti ex Ilva incontro costruttivo secondo le parti Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di ...

