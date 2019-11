Nissan – Lego presenta la versione in mattoncini dell’iconica GT-R Nismo GALLERY

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019)® Speed ChampionsGT-Rrende omaggio alla leggendaria supercar giapponese. Il set sarà disponibile da inizio 2020 Dall’invenzione della ruota® nel 1962, le auto sono diventate le protagoniste di migliaia di set, oltre che dei giochi di tutto il mondo, conquistando così uno spazio importante nel cuore e nella mente di milioni di bambini. OggiGroup ehannoto un modello che omaggia una delle supercar giapponesi più iconiche, laGT-R. Si tratta della prima collaborazione in assoluto trae una casa automobilistica giapponese. La riproduzioneè stata svelata dall’Amministratore Delegato diGroup, Niels B. Christiansen, e dall’Executive Vice President di, Asako Hoshino, nella giornata odierna presso la sede centrale della casa automobilistica, a Yokohama. Niels B. Christiansen ha spiegato: “Oltre a ...

