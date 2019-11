Niente carne di maiale e vino Così la Chiesa si piega a Islam

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Erano 1.500 le persone bisognose che hanno pranzato insieme a Papa Francesco, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, la scorsa domenica. Nell'Aula Paolo VI, in Vaticano, le tavolate erano imbandite: il menù era composto da lasagnetta, bocconcini di pollo alla crema di funghi e patare, dolce, frutta e caffè. Un menù "accogliente", anche per chi deve rispettare alcuni dettami, tipici di altre fedi religiose: bandita, infatti, ladi, per andare incontro anche ai possibili musulmani presenti al pranzo con Bergoglio. Ma ladinon era l'unica grande assente.Secondo quanto riporta La Verità, infatti, anche ilnon sarebbe stato servito al pranzo coi poveri. Il motivo? Forse, anche in questo caso, sarebbe da legare alla presenza diici, tra i bisognosi invitati dal Papa., secondo il quotidiano, uno dei simboli cristiani per eccellenza sarebbe ...

