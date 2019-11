Nicoletta Romanoff sposa Federico Alverà

Roma travolta dai rifiuti - Nicoletta Romanoff attacca : "Questa città ormai fa schifo" : 40enne ex di Gabriele Pasotti, Nicoletta Romanoff, nel 2003 volto di Ricordati di Me per Gabriele Muccino, ha duramente attaccato l'amministrazione capitolina, visti i rifiuti che imperversano in strada da tanto, troppo tempo. Instagram Stories ormai a cadenza quotidiana, per la Romanoff, tutte o quasi centrate sul degrado Romano.“Noi non possiamo passare, perché il passeggino non ci passa. La situazione è questa, mi fa schifo, schifo, ...