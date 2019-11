NCIS Los Angeles festeggia i 250 episodi con un evento speciale | tra un tributo a Hetty e

Doppio episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - la fuga di Anna è solo l’inizio per Callen? Trame 22 e 29 novembre : Dopo la breve pausa di una settimana, torna NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con un Doppio appuntamento in prima visione assoluta. Stasera, venerdì 22 novembre, andranno in onda due episodi inediti della decima stagione. Le Trame saranno incentrate su Anna Kolcheck, ex agente ATF nonché ex fidanzata di Callen. In passato la donna ha troncato ogni suo rapporto con l'agente speciale per motivi che devono essere ancora chiariti. Al momento, Anna si ...

NCIS Los ANGELES 10/ Anticipazioni 22 novembre : Anna evade - Hetty nasconde un segreto : NCIS Los ANGELES 10, Anticipazioni 22 novembre 2019, in prima Tv su Rai 2. Callen dà alla caccia a Anna, ma non sa che Hetty ha qualcosa da dirgli.

NCIS Los Angels 10 due episodi venerdì 22 novembre - a seguire Criminal Minds 14 : NCIS Los Angeles 10 venerdì 22 novembre i due episodi in prima tv assoluta, anticipazioni Criminal Minds 14 in seconda serata Dopo la pausa per la nazionale di calcio, torna NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta e si guadagna l’intera prima serata per un penultimo appuntamento carico di adrenalina. Dopo il doppio episodio della decima stagione di NCIS Los Angeles, prosegue alle 22:55 circa l’appuntamento con Criminal Minds 14 in ...

NCIS Los Angeles 10 non va in onda il 15 novembre - cambio programmazione per gli ultimi episodi : NCIS Los Angeles 10 si prende una breve pausa su Rai2. Gli ultimi episodi della decima stagione sono rimandati alla prossima settimana, grazie a un nuovo cambio di programmazione. Venerdì 15 novembre, al posto di NCIS Los Angeles 10, verrà proposto un episodio della prima stagione di The Good Doctor, seguito da Criminal Minds 14. Stasera in prima visione doveva andare in onda l'episodio 21 della stagione, il cui titolo è Niente è come sembra. ...

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - l’ira di Sam sfocia in vendetta personale? Trame 8 e 15 novembre : Un attacco a un Navy Seal diventa un affare personale per Sam, che medita vendetta nel nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Conosciamo bene il legame dell'ex operativo con la marina, così come il suo carattere determinato, perciò non stupisce vederlo preso da questo incidente. In realtà Sam si lascia fin troppo coinvolgere emotivamente in casi che lo riguardano, come è accaduto in passato: dal suo stretto rapporto con Moe, alla ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 le puntate di venerdì 8 novembre su Rai 2 : NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 doppio appuntamento venerdì 8 novembre su Rai 2 Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta su Rai 2 venerdì 8 novembre, a seguire doppio appuntamento in prima tv in chiaro con la quattordicesima stagione di Criminal Minds. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los Angeles è ripartita dal 29 settembre con l’undicesima ...

NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni 8 e 1 novembre : l'attacco alla Navy Seal : NCIS Los Angeles 10, Anticipazioni 9 e 1 novembre 2019, in prima TV su Rai 2. Sam promette di adoperarsi per arrestare un sospettato.

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - Callen riuscirà a riconquistare la sua famiglia? Trame 1° e 8 novembre : Un periodo di riposo per Callen in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera 1° novembre, l'agente speciale si trova al riposo forzato dopo essere stato sfiorato da un proiettile in missione. Costretto a prendersi una pausa dal lavoro, Callen è alle prese con la sua famiglia, in particolare il nipote Jake, con cui tenta di ricucire i rapporti. Sua sorella Alex è più che disposta a raccoglierlo in casa, ed è un miracolo, dato ...

Criminal Minds 14 - NCIS Los Angeles 10 gli episodi di venerdì 1 novembre : NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 doppio appuntamento venerdì 1 novembre su Rai 2 venerdì sera fa rima con azione. Su Rai 2 prosegue venerdì 1 novembre l’appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima visione assoluta e a seguire con due episodi della quattordicesima stagione di Criminal Minds in prima visione in chiaro. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 venerdì 25 ottobre su Rai 2 : Doppio appuntamento con NCIS Los Angeles e Criminal Minds su Rai 2 venerdì 25 ottobre Prosegue l’appuntamento del venerdì di Rai 2 con due squadre pronte all’azione gli agenti della marina militare di NCIS Los Angeles e l’unità comportamentale dell’FBI di Criminal Minds 14. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los Angeles è appena ripartita dal 29 ...

Fiori d’arancio in NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - chi vuole rovinare le nozze di Deeks e Kensi? Trame 18 e 25 ottobre : Il gran giorno è arrivato in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Deeks e Kensi finalmente ufficializzano la loro unione, ma qualcuno è intenzionato a rovinare le nozze: cosa accadrà? Dopo anni, i due sono passati dall'essere partner ad amici, fino a sviluppare dei sentimenti reciproci. I fan della serie potranno assistere al loro matrimonio nell'episodio 17 dal titolo Finché morte non ci separi in onda stasera, 18 ottobre, in prima visione. Nei ...

NCIS Los Angeles e Criminal Minds le puntate di venerdì 18 ottobre su Rai 2 : Nuovo doppio appuntamento su Rai 2 con NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 gli episodi Serata action su Rai 2 con un episodio di NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta e a seguire un doppio episodio di Criminal Minds 14 in prima tv in chiaro dopo la trasmissione su FoxCrime. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los Angeles è appena ripartita dal 29 settembre con ...

NCIS Los ANGELES 10/ Anticipazioni puntate 18-11 ottobre : Finché morte non ci separi : NCIS Los ANGELES 10, Anticipazioni puntate 18 e 11 ottobre 2019, in prima Tv su Rai 2. La nuova puntata si intitola 'Finché morte non ci separi'.

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 tra scomode verità e Garcia in crisi - trame 11 e 18 ottobre : Tornano le squadre di NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 con i nuovi episodi delle rispettive stagioni, in onda stasera 11 ottobre. Si parte con l'episodio 16 di NCIS Los Angeles 10, dal titolo scomode verità, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team della NCIS indaga sull'omicidio di un giornalista che stava scrivendo un esposto su un'operazione militare mal gestita. Inoltre, mentre il giorno del loro matrimonio si avvicina, ...