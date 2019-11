NBA – D’Antoni e il paragone fra Harden e Doncic | “talenti straordinari con un fattore X

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Mikeesalta le qualità di Jamese Luka, avversari nella sfida fra Rockets e Mavericks: entrambi hanno unX innato Houston Rockets vs Dallas Mavericks è stata anche la gara che ha messo di fronte Jamese Luka, due talentidel panorama NBA. Mike, coach dei Rockets, ha esaltato le qualità dei due protagonisti paragonandoli per talento innato al grande Steve Nash: “James esono giocatori simili: entrambi giocano alla loro velocità, qualsiasi cosa accada. Luka ti obbliga ai suoi ritmi di gioco e poi colpisce con una giocata delle sue: è davvero forte. Come ho detto lui egiocano nella stessa maniera: mi ricordano Steve Nash. É difficile da spiegare: non si può dare una spiegazione di qualcosa di speciale. Semplicemente è un talento. Non si può allenare, è una dote naturale. Alcuni giocatori hanno ...

GruwFrequency : RT @SkySportNBA: ?? Accadde oggi: #24novembre 2018 ?? James #Harden in lunetta ? Gli arbitri annullano entrambi i liberi ?? Il Barba e D’Anton… - rossi20_rossi : RT @SkySportNBA: ?? Accadde oggi: #24novembre 2018 ?? James #Harden in lunetta ? Gli arbitri annullano entrambi i liberi ?? Il Barba e D’Anton… - Moixus1970 : RT @SkySportNBA: ?? Accadde oggi: #24novembre 2018 ?? James #Harden in lunetta ? Gli arbitri annullano entrambi i liberi ?? Il Barba e D’Anton… -