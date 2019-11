NBA 2019-2020 | i risultati della notte 25 novembre | Doncic illumina anche contro

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Sono cinque le partiteNBA. Quinta vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks ed ancora una volta una super prestazione di Luka. Lo sloveno è il grande protagonista nel successosua squadra sul campo degli Houston Rockets per 137-123. Difese sicuramente ballerine e attacchi che dominano, in particolare quello di Dallas nel primo quarto, chiuso in favore degli ospiti 45-29. Per Houston è stato un continuo inseguire l’avversario, ma i Rockets sono arrivatiad un solo possesso di distanza, prima chenon decidesse di chiudere i conti nell’ultimo quarto. Alla fine per lo sloveno ci sono a referto 41 punti e 10 assist, ma Dallas ha ottime prestazionida Tim Hardaway Jr (31) e Kristaps Porzingis (23 e 13 rimbalzi). James Harden sfiora la tripla doppia (32, 11 assist e 9 rimbalzi), ma vive una serata da 2/15 al tiro da tre. A Houston non ...

SkySportNBA : ?? #Rockets ?? #Mavs ?? ? Alle ore 21:30 ?? In diretta su Sky Sport NBA (canale 206) ?? Telecronaca in italiano di… - SkySportNBA : ?? LUKA MAGIC ?? ? ?? #Rockets ?? #Mavs ?? ?? Ora in diretta su Sky Sport NBA ?? - SkySportNBA : ?? #LeBron show davanti a #Kobe ? Ancora ko #GoldenState ?? I risultati -