Naufragio Lampedusa | nelle immagini della Guardia Costiera il salvataggio di una bambina

Naufragio Lampedusa - nelle immagini della Guardia Costiera il salvataggio di bambina di 4 anni : Le urla disperate dei bambini, le richieste di aiuto di uomini e donne finiti in mare, sabato scorso, a un miglio circa dall‘isola dei Conigli di Lampedusa. La Guardia Costiera ha diffuso alcune immagini dei momenti successivi al Naufragio e dei tentativi disperati dei militari di portare in salvo tutti: cominciando dai bambini. E a ogni migrante issato sulla motovedetta, gli stessi militari tiravano un sospiro di sollievo. Scene che hanno ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - per il maltempo ferme le ricerche : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Sono ferme, al momento, a causa del maltempo, le ricerche dei 15 dispersi del naufragio di Lampedusa. All'alba di oggi le motovedette Sar della Guardia costiera e le motovedette della Guardia costiera avrebbero dovuto raggiungere nuovamente la zona del naufragio ma il

Identificate le prime 5 vittime del Naufragio di Lampedusa : Sono state Identificate le prime cinque vittime, tutte donne, del naufragio di Lampedusa. La prima salma trovata domenica, sulla costa di Cala Galera, dalla Guardia di Finanza, era quella di una ragazza sud-sahariana, di poco più di 20 anni. Ma le ricerche dei mezzi aerei e navali di Guardia costiera, Guardia di finanza e Marina militare a Lampedusa continuano senza sosta perché, riporta Repubblica, sono almeno una quindicina in totale ...

Naufragio Lampedusa - recuperati corpi senza vita di 5 donne. “Almeno 20 persone disperse” : “Sono 20 i dispersi” del Naufragio avvenuto sabato sera a un miglio dalle coste di Lampedusa. Così hanno riferito alla Guardia costiera i 149 migranti sopravvissuti al Naufragio. Tra i dispersi si cercano anche i genitori di due minorenni che una volta tratti in salvo non avendo visto mamma e papà hanno dato l’allarme. Da allora continuano le ricerche. Così come per le mogli di un giovane eritreo e uno libico che sul molo ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - due fratellini sopravvissuti hanno perso i genitori : Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Due fratelli minorenni, tunisini, sopravvissuti al naufragio di Lampedusa, hanno perso entrambi i genitori. Lo hanno raccontato loro ai poliziotti che da ieri stanno ascoltando i superstiti del naufragio davanti alle coste di Lampedusa. Sono 149 i sopravvissuti che han

