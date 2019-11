Nasce prematuro | la mamma e il papà lo vanno a controllare nell’incubatrice e la mamma

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Michelle Campbell e Chris Korres avevano avuto un bambino, Benjamin che , però, era nato. I genitori vivevano momenti di apprensione perché il bambino era stato messoe non poteva essere mandato a casa. I medici avevano spiegato ai genitori che il piccolo avrebbe dovuto prendere peso prima di essere mandato a casa. I genitori erano costantemente con il loro piccolo e seguivano ogni sviluppo nell’attesa di sentirsi dire che il piccolo aveva raggiunto il peso che lo faceva essere fuori pericolo. Un giorno Michelle e Chris si allontanarono per pochi minuti dal loro bambino e tornarono poco dopo. Quando arrivarono vicino al bambino videro che ai vari tubi collegati al piccolo era appeso un mantello blu. Lain un primo momento si spaventò e non capì cosa fosse, ma poi guardando meglio vide che si trattava di un mantello blu e sopra c’era la ...

Mary93344405 : RT @SanRaffaeleMI: In Europa, il 10% dei neonati nasce #prematuro. Per questo, ogni anno, il 17 novembre si celebra la Giornata mondale del… - infoitestero : Un bambino su 8 nasce prematuro Fondamentale seguirne lo sviluppo - Profilo3Marco : RT @SanRaffaeleMI: In Europa, il 10% dei neonati nasce #prematuro. Per questo, ogni anno, il 17 novembre si celebra la Giornata mondale del… -