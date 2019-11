Musica in lutto La cantante trovata morta in casa | “Si è suicidata” Aveva solo 28 anni

Lutto atroce nel mondo della Musica italiana : Cry.Lipso aveva soltanto 21 anni. Tutta la vita (e la carriera) davanti : Cry.Lipso se n’è andato: il rapper fiorentino emo-punk noto nella scena underground della città, è stato trovato morto ieri in un appartamento a Pistoia. Cosa è successo non è ancora ben chiaro: le circostanze dell’improvviso decesso infatti sono ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118, per il ragazzi non c’è stato nulla da ...

Fred Bongusto ci ha lasciati : il mondo della Musica è in lutto : Fred Bongusto è deceduto: il cantautore è morto a Roma la scorsa notte, tra il 7 e l' 8 novembre. L'artista era malato da qualche tempo e aveva 84 anni. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo alle ore 15:00 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto. Addio a Fred Bongusto: il cantante di Una rotonda sul mare aveva 84 anni Il cantautore Fred Bongusto ha perso la vita questa notte, dopo un malore, mentre si trovava presso la sua abitazione ...

Lutto nel mondo della Musica : la giovane cantante Giuliana Castellani morta sul colpo in un tragico incidente stradale : Grave Lutto nel mondo della musica: la cantante Giuliana Castellani, mezzosoprano, è morta in un tragico incidente automobilistico in Austria. Giuliana Castellani, nota soprattutto a Como e dintorni, aveva solo 40 anni. A dare la triste notizia che ha sconvolto tutti sono stati molti quotidiani locali tra i quali “La provincia di Sondrio”. Giuliana Castellani era una cantante molto apprezzata che, durante la sua carriera, aveva ottenuto numerosi ...

Lutto nel mondo della Musica : Lucio Giallo è morto - aveva soltanto 22 anni : Una tragica notizia che ha sconvolto il mondo della musica e del rap: il giovane rapper Regret, al secolo Lucio Giallo, è morto quest’oggi, all’età di ventidue anni. Il giovane rapper si è spento dopo mesi di battaglia contro una malattia all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era in terapia. Nella sua breve carriera, Lucio Giallo aveva cantato il dramma della sua malattia in un brano, “Rivincita”, dove aveva anche descritto, in napoletano, “le ...

Musica in lutto. Rolando Panerai se n’è andato nel silenzio della sua casa : “Una carriera di successi” : Il Teatro del Maggio Musicale fiorentino non avrebbe potuto comunicare una notizia peggiore sui suoi canali social. L’Italia perde un grande artista, il baritono e regista teatrale originario di Firenze, Rolando Panerai, morto all’età di 95 anni. Per decenni è stato uno dei più illustri protagonisti della scena Musicale classica italiana ed anche internazionale. Il Teatro del Maggio Musicale fiorentino ha intenzione di ricordarlo simbolicamente ...

Lutto nella Musica : la cantante Sulli trovata morta in casa - “ipotesi suicidio”. Aveva 25 anni : trovata morta in casa dal suo manager. Aveva solo 25 anni Sulli, star sudcoreana che era considerata la ribelle del K-pop. All’anagrafe Choi Jin-ri, Aveva milioni di fan (6 solo su Instagram). Tutti sconcertati dalla notizia, che ha fatto presto il giro della rete, della sua morte. Per ora, riporta il Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sulli era nata il 29 marzo 1994 a Pusan e Aveva iniziato la carriera nel ...

Mondo dello spettacolo in lutto - Manuel Frattini stroncato da un infarto improvviso a 54 anni. Era il volto italiano del Musical : E’ morto improvvisamente ieri sera a Milano Manuel Frattini, danzatore, cantante e attore teatrale, il divo italiano del Musical. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. L’artista, che nel maggio scorso aveva compiuto 54 anni, si trovava a Milano per fare quello che più amava nella vita, il Musical: aveva ...

“Ciao grande uomo”. Un altro lutto nella Musica. Addio a Larry Junstrom : Il mondo della musica perde un altro dei suoi profeti. All’età di 70 anni è morto Larry Junstrom, bassista dei Lynyrd Skynyrd e dei 38 special. Una carriere lunga quasi 40 anni, dal 1977 al 2014, che ha vissuto la sua parabola conclusiva il 6 ottobre. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Immediato il ricordo della sua ultima band che dalla sua pagina Facebook scrive: “Il grande uomo del basso ci ha lasciati. Ha suonato nelle arene di ...

Grave lutto nel mondo della Musica : un pezzo di storia che se ne va : lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con ...

Lutto nel mondo della Musica : se ne va un grande : “Piero Cesanelli Lasci un grande vuoto” : Se n’è andato un grande della cultura e della musica. Piero Cesanelli, co-fondatore e direttore artistico di Musicultura, è morto a 73 anni. Dopo avere combattuto una grave malattia, si è spento nel pomeriggio di oggi. Da un mese era ricoverato alla Lungodegenza di Treia. Originario di Recanati, aveva contribuito a fondare Musicultura, festival popolare d’autore nato nel 1990. Era sposato con Paola Promisqui, la donna che è stata la sua compagna ...