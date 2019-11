Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Aprono la top 5 deilive delvotati dagli italiani icon il loro Simulation Theory World Tour. Al secondo e al terzo posto ci sono due artisti internazionale, così come al quinto.è l'unico cantante italiano nella top 5 deipiù apprezzati dai fan italiani, votati direttamente da coloro che aidi musica si recano tutto l'anno. A rendere nota ladei 5 show più votati è TicketMaster, la nota piattaforma di ticketing che mette a disposizione degli utenti centinaia di migliaia di biglietti ogni giorno per assistere ai live di artisti italiani ed internazionali in programma nella penisola. I fan italiani di TicketMsdter sono stati chiamati a scegliere i propri spettacoli preferiti. Al termine della sessione di votazioni è emersa la top 5 deidal vivo che si sono tenuti in Italia nell'ultimo anno. A ...

Annalis75327421 : RT @OptiMagazine: Muse, Ed Sheeran, Marco Mengoni tra i migliori concerti del 2019: la classifica - OptiMagazine : Muse, Ed Sheeran, Marco Mengoni tra i migliori concerti del 2019: la classifica -