MotoGp | Test Jerez – Dovizioso sorride a metà | “feedback positivo dalla Ducati | ma le

DIRETTA TEST MotoGp JEREZ/ Classifica tempi : Vinales fa il vuoto - 3 Yamaha nei 5 : DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ 2019: Classifica dei tempi nella prima giornata di prove, oggi 25 novembre. Primo Vinales, è dominio Yamaha con Quartararo 2°.

MotoGp - Test Jerez – Dovizioso può sorridere : “feedback positivo - migliore la comparazione fra le moto rispetto a Valencia” : Decima posizione per Andrea Dovizioso nella prima giornata di Test a Jerez: il pilota Ducati contento delle risposte positive ottenute dalla moto E’ terminata alle 18:00 di oggi la prima giornata di Test motoGp sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti del Ducati Team sono scesi in pista nella tarda mattinata per proseguire nel lavoro di sviluppo della Desmosedici GP versione 2020 ed hanno potuto girare con continuità fino al primo ...

MotoGp - Test Jerez – Yamaha al top con Vinales e Quartararo - brillano le Suzuki : problema alla spalla per Marquez [TEMPI] : La prima giornata di Test a Jerez si apre nel segno delle Yamaha con Vianales e Quartararo davanti a tutti, bene le Suzuki: Marc Marquez cade e si procura un problema alla spalla Dopo la due giorni di Test a Valencia, la MotoGp cambia location e gira sulla pista di Jerez per la seconda sessione di Test che prosegue il lavoro di preparazione per la stagione 2020. Come già accaduto sul circuito Ricardo Tomo, anche nella giornata odierna sono ...

MotoGp - Test Jerez 2019 : risultati Day-1. Ancora Viñales show. Marquez nuovamente a terra - Rossi lontano : Una giornata abbastanza fredda ha accolto team e piloti della MotoGP in queste prime otto ore di Test a Jerez de la Fronteira, ultimissime battute di questa lunga stagione, ma ci ha pensato un impressionante Maverick Viñales a scaldare il tracciato con la sua straordinaria velocità. Il catalano ha chiuso davanti a tutti in 1:37.131, rifilando oltre sette decimi al Diablo Fabio Quartararo, secondo. Ciò che più ha impressionato però è stato il ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : Vinales domina la prima giornata - ottima Yamaha e tanto lavoro per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: Primo giorno di Test che va in archivio con Vinales davanti a Quartararo. Una sessione che ha dato ottimi riscontri ai due uomini di casa Yamaha, mentre per Valentino Rossi (14°) c’è tanto lavoro da fare. Dovizioso è decimo con la Ducati, anch’egli preso dalla messa a punto della Rossa, mentre Marquez è sesto, con caduta. Il campione del mondo in carica sta facendo un ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales svetta - Marquez 6° - Dovizioso 10° - Rossi 14°. Tutti ai box : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51: Ci si avvia quindi alla conclusione di un Test che ha detto molto sul conto Yamaha, ma domani potremmo capire altro. 17.48: E’ dunque Maverick Vinales il migliore con il crono di di 1’37″131 che gli ha permesso di chiudere in vetta a questa prima giornata di Test, con 754 millesimi di vantaggio su Quartararo e 881 su Mir. Più indietro Marquez con 1″096 di ritardo ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales svetta - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14° lavora sulla Yamaha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55: 1’39″386 per Valentino Rossi in questo passaggio, distante dal suo miglior crono di giornata di 1’38″759. Sempre 14° il “Dottore” che ha completato 62 giri. 16.53: Torna in pista Valentino Rossi con la Yamaha. 16.50 Il festival delle cadute continua in questo pomeriggio: Franco Morbidelli va sulla ghiaia in curva-5, per fortuna nessuna conseguenza per ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales davanti - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Tante interruzioni nel pomeriggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21: Una sessione, quindi, assai dedicata alla ricerca del miglior feeling con gli pneumatici francesi. 16.18: Stando alle informazioni che arrivano dal paddock, tanti piloti stanno lavorando con le moto 2019, aggiornate in alcuni aspetti, per comprendere il funzionamento delle nuove Michelin. 16.14: Si rientra nuovamente ai box in maniera collettiva e le indicazioni non sono state molte, ad ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales davanti - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Tante cadute nel pomeriggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05: Riprendono la via della pista Vinales e Quartararo, nel frattempo. 16.02: A poco meno di due ore dalla conclusione di questa prima giornata di Test a Jerez, la classifica aggiornata dei tempi: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:37.187 2 20 F. QUARTARARO +0.700 3 36 J. MIR +0.825 4 42 A. RINS +0.999 5 21 F. ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales davanti - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Si gira poco nel pomeriggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Ottavo posto per il momento per Dovizioso, che a Valencia era rimasto particolarmente colpito da i miglioramenti della Ducati con aggiornamenti 2020. E’ da capire quale sia stato il lavoro qui. 15.50: Un pomeriggio nel quale si è visto, fino ad ora, poco a Jerez de la Frontera. E’ chiaro che Vinales, sulla Yamaha, ha trovato un buon feeling, ma Marquez, caduto ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales comanda - Marquez 6° torna in pista - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Incidente per Lecuona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Semplice installation lap per i piloti citati, funzionale a controllare lo stato della propria moto. 15.28: Riprende l’attività a pieno regime con Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi tra i piloti sul tracciato. 15.26: Quartararo e Vinales sono i primi a rompere il silenzio in questo momento dei Test. 15.24: Regna il silenzio a Jerez de la Frontera e la classifica di fatto è ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales comanda - Marquez 6° torna in pista - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Sessione interrotta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19: La curva incriminata è la n.4. 15.18: Bandiera rossa per la caduta di Iker Lecuona (KTM). Come riporta gpone.com, gli air fence sono danneggiati e quindi si dovrà attendere prima ripartire. 15.15: Dopo aver completato un giro sull’1’39″1, Valentino rientra ai box. View this post on Instagram