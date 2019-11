MotoGP | Test Jerez 2019 Valentino Rossi | “Condizioni meteo non fantastiche | abbiamo

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Prima giornata diper la Moto GP in quel di(Spagna), in vista della nuova stagione. Non un giorno-1 strepitoso per, il Dottore è rimasto lontanissimo dal compagno di squadra Vinales (primo della classe), fermandosi in quattordicesima posizione a più di un secondo e mezzo. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “lavorato molto, anche se le condizionirologiche non erano, dovevamo fermarci spesso per la pioggia anche se le condizioni della pista erano comunque abbastanza buone.lavorato molto sulla nuova moto e fatto un altro confronto con quella vecchia, e la sensazione non è poi così male. Alcune cose sono andate meglio eanche alcune aree in cui dobbiamo lavorare”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

SkySportMotoGP : ?? @alexmarquez73 in pista sulla Honda ufficiale ?? Segui i test di Jerez in diretta I tempi ?… - SkySportMotoGP : ?? Tre Yamaha davanti a tutti ?? a metà giornata del Day-1 I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Le novità e il meglio del Day-1 di #JerezTest ?? in una fotogallery ? -