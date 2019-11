MotoGp | Lucio Cecchinello non ha dubbi | “vi svelo in anteprima il futuro di Marquez e

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il team manager della Honda LCR ha parlato deldie Valentino Rossi, soffermandosi anche su Andrea Dovizioso La prossima stagione sarà molto importante non solo per il titolo mondiale da assegnare, ma anche per delineare la griglia di partenza del 2021, che promette di essere completamente diversa da quella attuale. Lapresse Molti contratti scadranno alla fine del 2020, dunque la caccia ai big è già partita, anche se difficilmente gente comee Valentino Rossi abbandoneranno Honda e Yamaha. Ne è convinto anche, che ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Radio Sportiva: “i giochi si faranno molto presto, già a fine aprile, e i grandi team sceglieranno i piloti molto velocemente: non credo chesi sposterà dalla Honda né Valentino dalla Yamaha, mentre vedremo cosa farà Dovizioso. Marc ha dimostrato negli anni di ...

