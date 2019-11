Morti premature da esposizione alle polveri sottili PM2 5 | il primato all’Italia

Italia prima in Europa (e 11esima nel mondo) per Morti premature da polveri sottili : Triste primato per l’Italia, che si piazza al primo posto in Europa ed è undicesima nel mondo per morti premature da esposizione alle polveri sottili PM2.5. Solo nel 2016 sono state 45.600. A lanciare l’allarme la rivista The Lancet in un report sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute.Continua a leggere

Smog - Italia prima in Ue per Morti premature da biossido di azoto : L’Italia è il primo Paese nell’Unione europea per morti premature da biossido di azoto (NO2). È anche nel gruppo di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici. A rivelarlo sono i dati delle centraline antiSmog, raccolti e analizzati dall'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) nel rapporto annuale sulla qualità dell'aria. Italia prima in Ue per morti per biossido di azoto Secondo l'analisi dei ...