Stacy Louise Joyce morta durante il parto a 26 anni | lo strazio della famiglia | “La vita

Guida turistica di 19 anni scompare durante un’escursione : trovata Morta ai piedi di una roccia : Savanna McTague, 19enne Guida turistica del Parco nazionale di Zion, negli Stati Uniti, è stata trovata morta ai piedi del famoso Angels Landings. Due colleghi, con cui era andata a fare una escursione mercoledì scorso, ne avevano denunciato la scomparsa. Il corpo è stato rivenuto circa 48 ore dopo.Continua a leggere

Ginnasta cade dalle parallele durante l’allenamento - Morta a 20 anni la giovane promessa : Si stava allenando, come tutti i giorni, sulle parallele asimmetriche, quando è scivolata e caduta, battendo a terra con la schiena. Così è morta, ad appena 20 anni, una giovane promessa della ginnastica che aveva accumulato un’esperienza tale da iniziare ad allenare i bambini. Melanie Coleman, giovane promessa della ginnastica statunitense, era stata vittima dell’incidente nella giornata di venerdì e le sue condizioni erano apparse ...

Rimini - donna Morta in sala operatoria durante un intervento all’anca. Aperta un’inchiesta : Una donna di 69 anni è morta venerdì scorso, il 25 ottobre, in una clinica della provincia di Rimini a cui si era rivolta per essere sottoposta a un intervento chirurgico per l'impianto di una protesi all'anca: le cause del decesso non sono ancora note, la Procura di Rimini ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

È Morta durante il matrimonio. Enrica aveva soltanto 29 anni : Una storia tristissima quella che vi stiamo per raccontare: una ragazza di 29 anni è morta questa notte a Castelsardo, in provincia di Sassari, in Sardegna. Ma partiamo con ordine. Il nome della vittima è Enrica Bianco, secondo quanto riportato da alcuni giornali locali. Una tragedia avvenuta intorno alle 4 della notte, quando la ragazza era in discoteca con amici e parenti per festeggiare un matrimonio. Mentre la 29enne si trovava con parenti e ...

Morta durante raschiamento - 3 a processo : 14.05 Tre medici milanesi sono indagati e andranno a udienza preliminare il 10 dicembre per la morte di una 40enne sottoposta a un raschiamento dopo un aborto spontaneo. I tre medici, durante un intervento considerato di routine, perforarono per errore l'utero della paziente, causando una forte emorragia. Per l'accusa la donna morì dissanguata a causa della decisione dei medici di non asportare l'utero, limitandosi a praticare delle ...

Tragedia nello sport : Margarita Plavunova è Morta a 25 anni durante l’allenamento : Secondo la federazione atletica russa, Margarita Plavunova ha avuto un arresto cardiaco. Secondo i media locali, il cuore della ragazza non avrebbe retto agli allentamenti particolarmente intensi cui si stava sottoponendo per le qualificazioni per Tokyo 2020. È una nuova Tragedia quella che arriva dal mondo dello sport. Stavolta a piangere è il settore dell’atletica leggera che ha perso uno dei suoi talenti migliori. Si chiamava Margarita ...