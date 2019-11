Mondo del basket in lutto | è morto Gianfranco Fara storico presidente del Coni sardo

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Lake Placid. Dominik Fischnaller guida la spedizione azzurra : Nel prossimo fine settimana torna la Coppa del Mondo di Slittino con la tappa di Lake Placid. Grande attesa in casa Italia per le prestazioni di Dominik Fischnaller dopo il podio nel singolo e la vittoria nel doppio sulla pista di Igls. Una prestazione da incorniciare a che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Sul budello americano saranno ben otto gli slittinisti italiani a gareggiare: Fabian Malleier, Patrick Rastner, Dominik ...

Scherma - Andrea Cipressa : “Felice per Arianna Errigo. Quando si concentra sul fioretto…”. L’analisi dell’ultimo weekend di Coppa del Mondo : Due successi belli e convincenti dopo diverse difficoltà superate, un terzo sfumato all’ultima stoccata con gli spadisti, una squadra di sciabola femminile che anche nella momenti più difficili sa mantiene “dritta” la rotta per Tokyo 2020. Per ora. L’ultimo weekend ha regalato ottime soddisfazioni, tante certezze e soprattutto punti ‘pesanti’ in ottica qualificazione olimpica alla nazionale italiana di ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : Pellegrino guida gli azzurri a Ruka : Pellegrino guida la pattuglia italiana nell’esordio di Cdm a Ruka, forfeit di Noeckler. Presenti anche quattro donne Sarà come da tradizione Ruka ad aprire la nuova Coppa del Mondo di sci di fondo. La località finlandese ospiterà il primo minitour della stagione da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, con le sprint a tecnica classica, una 10 km femminile e 15 km maschile a tecnica classica e un’altra 10 km femminile e ...

Biathlon – La Coppa del Mondo riparte da Oestersund : Wierer difende il pettorale di leader : riparte dalla magica Oestersund la stagione di Cdm: Wierer difende il pettorale di leader, nove italiani in gara riparte dalla magica Oestersund l’avventura della squadra di Biathlon, pronta a esordire nell’edizione 2019/20 della Coppa del Mondo. La località svedese nello scorso mese di marzo regalò giornate indimenticabili al gruppo diretto da Fabrizio Curtaz, che nel corso dei mondiali vinse addirittura cinque medaglie, con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : le convocate dell’Italia. Presenti Sofia Goggia e Federica Brignone : La stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino entra nel vivo con l’appuntamento Killington 2019. Un doppio appuntamento dedicato alle discipline tecniche con lo gigante in programma sabato 30 novembre e lo slalom domenica 1 dicembre. Grande attesa in casa azzurra per le prestazioni di Federica Brignone che sulle nevi statunitensi ha trionfato nel 2017. Ottimi ricordi anche per Sofia Goggia che qui ha conquistato il podio nel 2016. ...

Pirati dei Caraibi - ai confini del Mondo : il terzo capitolo della saga in tv : Continua su Italia 1 la riproposizione della saga di Pirati dei Caraibi. Dopo i primi 2 capitoli andati in onda nelle scorse settimane, lunedì 25 novembre alle ore 21.20 è il turno di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, il terzo capitolo. Pirati dei Caraibi ai confini del mondo: trama Un re tiranno ha ordinato che muoiano tutti i Pirati. Per contrastare l’ondata di terrore e le flotte della Compagnia delle Indie Orientali, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e Dominik Windisch guidano la spedizione : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon che ripartirà da Oestersund (Svezia). Grande attesa per la squadra italiana che si presenta ai nastri di partenza con importanti ambizioni. La località svedese evoca dolci ricordi per gli azzurri che proprio qui nei mondiali portarono a casa ben cinque medaglie, con i fantastici ori di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start. I due campioni del ...

Il rettore Verona all’apertura dell’anno accademico della Bocconi : “Il Mondo di oggi è complesso. Tentare di semplificarlo è un errore” : (foto: Getty Images) “Educare al pensiero critico ci permette di affrontare la complessità”. La complessità riguarda l’immagine del mondo che ci restituisce la scienza, rispetto alla quale la tentazione di reagire semplificando sta mostrando tutti i suoi limiti. Per affrontare la contemporaneità, il messaggio lanciato dal rettore dell’Università Bocconi Gianmario Verona durante l’inaugurazione dell’anno ...

A Roma i talenti delle più prestigiose accademie di danza al Mondo : Per ora sono allievi ma studiano nelle istituzioni più prestigiose della danza e sono le migliori promesse dell'Accademia Teatro Alla Scala di Milano (Italia), del Ballettakademie Staatsoper di Vienna (Austria), del Bolshoi Ballet Academy di Mosca (Russia), del Conservatorio Internacional de Ballet e Danca (Portogallo, del Royal Ballet School di Londra (Inghilterra), della Scuola di Ballo Teatro del San Carlo di Napoli (Italia), della Scuola di ...

Lutto nel Mondo del Kpop : trovata morta la star Goo Hara : Un altro suicidio eccellente nel mondo della K-pop. In queste ore a togliersi la vita è stata Goo Hara, famosissima stella coreana che su Instagram conta oltre 1.7 milioni di seguaci. Un gesto estremo del quale ancora non si conoscono le motivazioni, ma che è stato confermato dalla polizia di Gangnam, distretto di Seoul. Goo Hara, sui social @kooHara__, aveva 28 anni ed è stata trovata morta nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, 25 ...

MotoGp – Test Jerez - caduta per Marc Marquez : il campione del Mondo al centro medico : Marc Marquez cade ai Test di Jerez de la Frontera: lo spagnolo al centro medica, nulla di grave per il campione del mondo I piloti della MotoGp sono in pista a Jerez de la Frontera per gli ultimi due giorni di Test dell’anno in ottica 2020. Dopo le due giornate di Valencia, i campioni sono tornati in sella sulle loro moto per continuare il lavoro iniziato la settimana scorsa. Non è mancato, oggi, un piccolo spavento per la Honda: Marc ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : i convocati dell’Italia. Cinque azzurri per il minitour in Finlandia : Scatta nel weekend anche la Coppa del Mondo di Combinata nordica che, come per il fondo, si apre a Ruka, in Finlandia, con un minitour: giovedì 28 in programma il Previsional Competition Round, poi venerdì, sabato e domenica sono previste tre Gundersen. Saranno Cinque gli azzurri al via: il DT Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier. Giovedì l’obiettivo sarà quello di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : Davide Ghiotto si conferma - Francesca Lollogrida da top-10 : L’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) è stato protagonista della seconda tappa della Coppa del Mondo di Speed skating 2019-2020. L’Italia in questo caso non ha ottenuto podi, a differenza della prima uscita di Minsk (Bielorussia), ma degli aspetti interessanti vanno sottolineati. In primis, la prestazione di Davide Ghiotto. Il pattinatore veneto ha confermato il buon piazzamento del primo round bielorusso giungendo ...

Ecco il luogo più inospitale del Mondo : qui non c’è alcuna traccia di vita : (foto: Puri López-García) Una specie di inferno in Terra dove non esiste alcuna forma di vita. Nemmeno i tardigradi – che pure possono sopravvivere nello Spazio – ce l’hanno fatta a colonizzarlo. È il cratere vulcanico di Dallol, nel Nord-Est dell’Etiopia, dove si trovano stagni d’acqua bollente, super salina e ipercacida. Ne sono convinti i ricercatori di una collaborazione franco-spagnola, che hanno pubblicato le loro ...