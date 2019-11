Milan | stadio accessibile con il progetto “San Siro per tutti”

Inter e Milan - rispunta l’idea San Donato per lo stadio : «Se poi dovessimo avere dei problemi, ci faremo venire altre idee». Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha aperto così al famoso piano B per lo stadio dei rossoneri insieme all’Inter. E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra le altre idee è rispuntata anche una vecchia ipotesi. Si parla infatti di San Donato, […] L'articolo Inter e Milan, rispunta l’idea San Donato per lo stadio è stato realizzato da Calcio e ...

Sala (sindaco Milano) : «Si tratta di uno stadio o è una operazione immobiliare?» : La Gazzetta dello Sport ha pubblicato, oggi, un’intervista al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sulla questione della riqualificazione del Meazza posta come condizione a Inter e Milan ha detto: “Riconosco che il termine rifunzionalizzazione non è chiaro. Io chiedo se esiste la possibilità di trasformare l’attuale San Siro in un impianto più piccolo, mantenendo per esempio solo il primo anello”. Del progetto per il nuovo stadio ...

Juventus-Milan - scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

CORRIERE DELLO SPORT / Nuovo stadio Milan e Inter : un brutto colpo per i due club : Non una buona notizia per Milan e Inter per quanto riguarda il Nuovo stadio che dovrebbe prendere il posto di San Siro e che dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ospitare le partite Interne delle due squadre meneghine. La Giunta comunale di Milano, infatti, ha confermato il “pubblico Interesse” per la realizzazione del Nuovo stadio, ma ha abbassato la sbarra rispetto all’eventualità di sforare i limiti contenuti dal PGT ...

San Siro - la Giunta di Sala apre a Milan e Inter. "Nuovo stadio - ecco a quali condizioni" : La delibera del Comune di Milano, che ha mostrato pubblico interesse per il progetto di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio, impone delle condizioni alle società e traccia il destino dell'attuale impianto sportivo di San Siro. Innanzitutto la Giunta ha dato il suo placet al progetto dei club

Si farà il nuovo Stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruzione di un nuovo stadio nel quartiere di San Siro : Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano

Stadio Milan e Inter - importantissima novità dell’ultim’ora : “Lo stadio si farà” : Forse la svolta su una vicenda che si protrae da tantissimo tempo. La Giunta del Comune di Milano ha dato via libera alla realizzazione di un nuovo impianto sulla base delle proposte di Milan e Inter. Lo stadio si farà, dunque ad unica condizione che non vi sia alcuno sviluppo immobiliare al di là di quanto previsto dal pgt. “Eventuali altre opere –dice il sindaco Giuseppe Sala– come spazi commerciali, uffici, hotel, ...

Stadio Milano : da giunta sì al nuovo stadio (2) : (Adnkronos) - "La giunta tenutasi in data odierna ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan Ac e Inter Fc sullo stadio, ma eventuali altre opere (ad esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio

Stadio Milano : da giunta sì al nuovo stadio (2) : (Adnkronos) – “La giunta tenutasi in data odierna ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan Ac e Inter Fc sullo stadio, ma eventuali altre opere (ad esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano”, spiega più nel dettaglio una dichiarazione del sindaco Giuseppe Sala. L'articolo stadio Milano: da ...

Nuovo stadio per Milan e Inter – C’è il sì della Giunta di Milano - ma emergono le prime ‘condizioni’ : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

Beppe Sala ha spiegato qual è il problema con il nuovo stadio di Milano : Ha detto che il problema non è lo stadio ma il fatto che intorno Inter e Milan vorrebbero costruire «hotel, uffici e centri commerciali»