Meteo Roma del 25-11-2019 ore 19 | 15

Emilia Romagna Allerta Meteo 26 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Piene dei Fiumi, Frane e Piene dei Corsi Minori, Mareggiate, Valida dalle 00:00 del 26 novembre 2019 fino alle... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo 26 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 26 novembre il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà sul territorio regionale condizioni di stabilità atmosferica e l’assenza di fenomeni Meteorologici significativi. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici superiori alla soglia 3. Per i restanti fiumi la criticità idraulica è GIALLA nei tratti terminali prossimi alla ...

Previsioni Meteo Roma : inizio settimana con bel tempo e più sole - anche se durerà poco : Previsioni Meteo Roma – Il minimo depressionario responsabile dell’intenso maltempo su gran parte d’Italia nel corso del weekend, è in azione sulle regioni meridionali, ma via via va perdendo potenza, influenzando ancora con piogge e rovesci le aree del Sud e quelle del medio-basso Adriatico. L’orientamento delle correnti portanti, dai settori orientali, non è più favorevole per piogge sulle aree centrali tirreniche e, ...

Meteo Roma del 25-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord maltempo con piogge e temporali al mattino al pomeriggio si rinnovano le condizioni di maltempo 3.090 Piemonte Liguria Veneto piaciuta altrove al centro maltempo con piogge diffuse fino al mattino specialmente sul Lazio piogge evacuazioni anche al pomeriggio in serata su tutte le regioni con fenomeni più intensi sul versante Adriatico al sud forte maltempo sulla ...

Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha pubblicato la seguente Allerta Meteo, valida dalle 00:00 del 25 Novembre, fino alle 00:00 del 26 Novembre 2019, per Piene Dei Fiumi, Mareggiate, Frane E Piene Dei... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : “allarme rosso” per il passaggio della piena del Po : “Per lunedì 25 novembre si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Ventilazione sulla costa inizialmente proveniente da nord-est con intensità inferiore a 10 m/s, in rotazione da nord e attenuazione nel corso della giornata. Le previsioni di marea sono al limite della soglia di attenzione; tuttavia, considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti ...

Meteo Roma del 23-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo siamo ad un nuovo appuntamento con le nazioni Meteo Buonasera dalla redazione le previsioni per la giornata di domani al nord maltempo con piogge e temporali al mattino al pomeriggio si rinnovano le condizioni di maltempo 3029 alla centro maltempo con piogge diffuse fino al mattina specialmente sul Lazio piogge evacuazioni anche al pomeriggio in serata su tutte le regioni con fenomeni più intensi sul versante Adriatico al sud forte ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - focus sulla piena del Po : Domenica di Allerta Meteo ‘arancione’ in Emilia-Romagna per l’atteso intensificarsi delle piogge, in particolare nella seconda parte della giornata. L’Allerta, diramata da protezione civile e Arpae, viene prorogata e scatta in particolare per criticita’ dovute ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina Emiliana occidentale, su pianura Emiliana centrale, orientale e sulla costa ...

Previsioni Meteo Roma : brusco peggioramento in atto - violenti temporali nella notte [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Giornata caratterizzata da una buona presenza di nubi, con prevalente copertura del cielo, ma anche fasi in cui saranno presenti schiarite più soleggiate. Quasi certamente non sono attese precipitazioni fino alle ore serali. Ciò perché il vasto e profondo sistema depressionario che tanto maltempo sta portando sull’alto Tirreno, ancora non avvolge con le sue anse cicloniche i settori centrali tirrenici, quindi ...

Meteo Roma del 23-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con le previsioni Meteo Vediamo come sarà il tempo oggi sulla nostra penisola al nord precipitazioni sparse bagneranno le regioni per tutto l’arco della giornata con pioggia equazioni ma anche neve localmente abbondante sulle Alpi oltre i 1000 1200 m al centro diurno all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali anche se con addensamenti sparsi a tratti compatti alternati solo a qualche schiarita dalla ...

Meteo Roma del 22-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo l’appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di domani al nord precipitazioni sparse bagneranno le regioni per tutto l’arco della giornata con pioggia equazioni ma anche neve localmente abbondante sulle Alpi oltre i 1000 1200 al centro ore diurne all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali anche se con addensamenti sparsi a tratti compatti alternati solo a qualche schiarita peggiora dalla sera con ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : E’ previsto un sabato di vento e pioggia in Emilia-Romagna e Protezione civile e Arpae hanno prorogato l’Allerta Meteo arancione, per criticità idraulica e idrogeologica, anche per la giornata di domani, sabato 23 novembre, in varie zone dell’Emilia-Romagna: bacini Emiliani orientali, centrali, pianura Emiliana centrale, costa ferrarese e montagna Emiliana occidentale. I venti aumenteranno sul crinale appenninico ma anche nelle ...

Previsioni Meteo Roma : weekend incerto - violenti temporali tra Sabato sera e Domenica mattina : Previsioni Meteo Roma – Circolazione sempre depressionaria sul Lazio e sulla Capitale, tuttavia instabilità non sempre presente, anzi con lunghe ed ampie fasi asciutte, dovute a temporanei rallentamenti del flusso perturbato atlantico o ad avvicendamenti cicloni in sede mediterranea centrale. La mattinata odierna è caratterizzata da uno di questi momenti di stasi con tempo sostanzialmente asciutto e anche ampio soleggiamento, salvo solo ...

Meteo Roma : previsioni per il weekend : Meteo Roma: previsioni per il weekend Tempo asciutto nel corso delle ore diurne di sabato anche se con molte nubi sparse, piogge tra la sera e la notte. Domenica sarà una giornata all’insegna del maltempo con piogge al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo tornerà ad essere asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Tempo stabile nella giornata di sabato con qualche nube al mattino. ...