Mes | per Borghi mancano 111 mld | ' Stato può prenderli dai nostri conti come nel 1992'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il dibattito politico attorno alla questione Mes si fa sempre più acceso. L'opposizionenua a muovere accuse piuttosto pesanti nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Su Twitter il deputato della Lega Nord Claudioha messo in rilievo quelli che sarebbero gli ingenti impegni economici che l'Italia dovrebbe assumersi nel caso in cui si realizzasse davvero la temuta riforma del fondo salva-Stati. In particolare, il leghista ha sottolineato i sacrifici ingenti che l'Italia dovrebbe fare se questa eventualità dovesse realizzarsi. 111 mld di differenza tra versato e capitaleha provveduto a diffondere una tabella in cui vengono indicate le cifre che ciascunoaderente al Mes ha versato e l'importo che dovrebbe versare per mantenere fede al patto europeo. "Questa tabella - ha scritto - indica quanto capitale del Mes abbiamo già versato e quanto è il ...

CottarelliCPI : In questi giorni di polemiche sul MES che alimentano venti anti-europeisti, ricordiamoci che fuori dall’UE non andi… - borghi_claudio : Fra poco co @Marcozanni86 e @Fontana3Lorenzo alla scuola di formazione politica per parlare anche di MES - borghi_claudio : Oggi a cantare a favore del MES abbiamo per ora Gualtieri, Scholtz, Tria, Gentiloni e Sassoli... Direi che potrebb… -