Mercedesz Henger | “So chi è mio padre biologico | l’ho scoperto a 17 anni”

Mercedesz Henger : "Riccardo Schicchi è e sarà sempre mio padre. E' stato un colpo basso - hanno voluto sminuire la sua memoria" : Mercedesz Henger è stata intervistata da Barbara D'Urso durante Live - Non è la D'Urso, parlando della notizia pubblicata poche ore prima la messa in onda dell'undicesima puntata del programma di Canale 5.Mercedesz Henger, infatti, ha svelato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico.prosegui la letturaMercedesz Henger: "Riccardo Schicchi è e sarà sempre mio padre. E' stato un colpo basso, hanno voluto sminuire la sua memoria" ...

Mercedesz Henger furiosa a Live Non è la d’Urso : “È stato un colpo basso” : Live Non è la d’Urso, Mercedesz Henger si sfoga: “Hanno cercato di sminuire il rapporto con mio padre” Poco fa Barbara d’Urso ha intervistato Mercedesz Henger a Live. Difatti quest’ultima, dopo le insistenti voci circolate in queste ultime ore inerenti al fatto che suo padre biologico non sarebbe Riccardo Schicchi, ha finalmente voluto fare chiarezza una volta per tutte. Cosa ha detto? La giovane figlia di Eva ...

Mercedesz Henger a Non è la D'Urso «So chi è il mio padre biologico - ma Riccardo Schicchi resta il mio vero padre» : Mercedesz Henger: «So chi è il mio padre biologico, ma Riccardo Schicchi resta il mio vero padre». A Live non è la D'Urso la bellissima Mercedesz Henger ha...

Annuncio Sconvolgente di Mercedesz Henger : Riccardo Schicchi Non è Mio Padre! : Nella prossima puntata di Live-Non è la D’Urso, Mercedesz Henger farà un Annuncio Sconvolgente sulla sua famiglia. La ragazza, attualmente al centro dello scontro tra sua madre Eva Henger ed il suo ragazzo Lucas Peracchi, ha svelato che Riccardo Schicchi non è suo padre. Ecco cosa ha dichiarato Mercedesz. Non c’è pace per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi in queste settimane è al centro del gossip per ...

Chi era Riccardo Schicchi - regista che non sarebbe il padre biologico di Mercedesz Henger : Mercedesz Henger è stata la rivelazione dell’Isola dei Famosi 2016. sarebbe la figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, il grande magnate dell’industria pornografica italiana scomparso il 9 dicembre 2012 per una insufficienza renale. A novembre del 2019, proprio Mercedesz ha raccontato di avere scoperto che Schicchi non sarebbe il suo padre biologico. La confessione andrà in onda nello studio di “Live ...

Mercedesz Henger svela Riccardo Schicchi non è mio padre biologico : Mercedesz Henger nella puntata che andrà stasera in onda di “Live non è la D’Urso” farà una dichiarazione choc: «Riccardo Schicchi non è mio padre». Infatti Mercedesz Henger è conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger, e racconterà: «Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una ...

Live non è la d’Urso - Mercedesz Henger : 'Riccardo Schicchi non è il mio padre biologico' : Nella prossima puntata di Live non è la d’Urso, in onda lunedì sera su Canale 5, colpi di scena assicurati. Tra le tante esclusive, centrale sarà lo spazio che vede protagonista Mercedesz Henger, giovane influencer, e figlia della ben più nota Eva. La notizia che circola in questi giorni ha dell’incredibile. Mercedesz, ha confessato che la mamma le ha svelato la vera identità del padre biologico, che non è Riccardo Schicchi. È una confessione ...

Mercedesz Henger choc Riccardo Schicchi non è mio padre : Nella puntata di “Live non è la D’Urso”, ci sarà tra i tanti ospiti anche Mercedesz Henger che farà una dichiarazione choc: «Riccardo Schicchi non è mio padre». Mercedesz Henger è conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger, e racconterà: «Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una ...

Mercedesz Henger - rivelazione-choc a Live-Non è la D'Urso : "Non è il mio padre biologico" : Un boato. Una verità choc che nessuno aveva mai saputo prima. L’anticipazione giunta alle nostre orecchie, sulla puntata di Live-Non è la d’Urso, è davvero clamorosa. Mercedesz Henger non sarebbe la figlia biologica di Riccardo Schicchi, il famoso regista hard scomparso diversi anni fa. Leggi anche:

Live Non è la D’Urso - Mercedesz Henger : “Riccardo Schicchi non era mio padre biologico” : Una delle protagoniste della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso sarà Mercedesz Henger, figlia di Eva. Tutti hanno sempre pensato che il padre della ragazza fosse Riccardo Schicchi, con il quale Eva Henger si è spostata nel 1994. Stando a quanto dirà stasera la ragazza, però, lei non sarebbe figlia di Schicchi: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ...

Mercedesz Henger : "Riccardo Schicchi non è il mio padre biologico" : Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, il talk show condotto da Barbara D'Urso.Tra le anticipazioni già note dell'undicesima puntata di questa sera, ce n'è una riguardante la figlia famosa di due vip che dichiarerà, per la prima volta in tv, che il suo padre biologico, in realtà, è un'altra persona da quella conosciuta fino ad ora.prosegui la letturaMercedesz Henger: "Riccardo ...

Live – Non è la D’Urso - Mercedesz Henger : «Riccardo Schicchi non è il mio vero padre» : Mercedesz Henger Notizia “choc” in arrivo a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata del programma di Barbara D’Urso in onda stasera su Canale 5, Mercedesz Henger rivelerà infatti di non essere figlia biologica di Riccardo Schicchi. Mercedesz sarà presente a Live per parlare di ciò allo scopo di evitare che il “gossip” distorca come sono andati realmente i fatti. “Mia madre mi ha svelato ...

“Non sono sua figlia”. Mercedesz Henger e il padre biologico - lo confessa a sorpresa a Live Non è la D’Urso : La puntata di Live – Non è la D’Urso di lunedì 25 novembre si preannuncia davvero pazzesca. Durante la puntata, registrata da poco, Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato. Cosa? La ragazza ha confermato il gossip che circola negli ultimi giorni, ossia che il padre biologico non è Riccardo Schicchi come tutti da sempre pensano. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è ...

Mercedesz Henger choc : Riccardo Schicchi non è mio padre : “Mio padre biologico non è Riccardo Schicchi.” Sono queste le dichiarazioni choc che Mercedesz Henger è pronta a fare questa sera in diretta a Live – Non è la d'Urso. Una notizia inattesa per chiunque segua le tv e ha seguito in questi anni le vicende di Eva Henger e della sua famiglia. Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono conosciuti in Ungheria alla fine degli anni Ottanta ma il colpo di fulmine tra i due è scoccato probabilmente qualche ...