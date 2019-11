Massimo Giletti a Non è l' Arena in diretta con il naso rotto | Risse e pugni

“Cosa gli è successo?”. Massimo Giletti va in onda e tutti notano la ferita. E lui spiega tutto : I telespettatori della puntata di Non è l’Arena andata in onda domenica 24 novembre 2019 hanno notato la ferita sul naso di Massimo Giletti. Il conduttore si è presentato in studio con una vistosa ferita e sui social si è scatenato il ‘delirio’. Ma cosa è successo al conduttore? Un incidente casalingo? Una brutta caduta? L’esito di una discussione automobilistica? Se sia stato provocato da una caduta o da un incidente casalingo non ...

Non è l'Arena - l'esperta di piacere sessuale da Massimo Giletti. "Lei aiuta ad allungare?" - gelo a La7 : A Non è l'Arena si è parlato anche di piacere al femminile, con l'esperta Erica Caneva, consulente di Valigia Rossa, azienda dedicata al benessere sensoriale delle donne. Arrivata in studio con il suo bel trolley, Massimo Giletti si mostra un po' perplesso: "Non ci sono dentro cose a rischio?". Legg

Barbara D’Urso querela Massimo Giletti dopo gli attacchi? Il retroscena : Massimo Giletti nei guai: Barbara D’Urso lo querela dopo le frecciatine a Non è l’Arena? Durissima è stata la condanna di Massimo Giletti nei confronti della collega e (ex) amica Barbara D’Urso, in merito al caso Pamela Prati – Mark Caltagirone, ma anche riguardo il matrimonio tra Tony Colombo e Tina Rispoli. Il conduttore di Non è l’Arena non si è risparmiato contro la padrona di casa di Live Non è la D’Urso, ...

Massimo Giletti sbotta a Non è l’Arena : “È intollerabile - che caz*o” : Non è l’Arena, Massimo Giletti si arrabbia: “Non ne possiamo più, che caz*o!” Nella puntata di Non è l’Arena trasmessa domenica 17 novembre, Massimo Giletti si è arrabbiato. Il conduttore de La7 ha dedicato buona parte della sua puntata all’alluvione di Venezia e su Taranto, altro scandalo italiano. Massimo Giletti ha puntato il dito sulla politica italiane e ne ha discusso in studio con gli ospiti: ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e il segreto del suo successo : ecco perché ha il tocco magico : Qualcuno si diverte a prendere in giro Mario Giordano per il suo modo divertente e "rumoroso" di condurre Fuori dal coro, su Retequattro. Giordano è un bravissimo giornalista, che ogni tanto si lascia andare ad alcuni eccessi, tipo gridare: «Brutto, brutto, brutto!». Conosco giornalisti che non si a

Tony Colombo - la sfida di Massimo Giletti : «La violenza non fermerà la nostra inchiesta» : Una troupe di La7 è stata aggredita mercoledì sera a Napoli mentre cercava di realizzare un servizio durante un evento privato dove si esibiva il cantante neomelodico Tony Colombo. Il...

Massimo Giletti a Otto e Mezzo contro Barbara Lezzi : "Masaniello improvvisato" : A Otto e Mezzo di Lilli Gruber si parla dell'Ex Ilva e, nello specifico, di come la vicenda stia dilaniando non solo il governo, ma anche un M5s sempre più spaccato. Luigi Di Maio è in enorme difficoltà. E tra chi ha cercato proprio questa situazione, secondo Massimo Giletti, ospite in studio, c'è B

Massimo Giletti - nuovo attacco alla D’Urso : «Ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Essere giornalisti è tutt’altra cosa» : Massimo Giletti L’inchiesta giornalistica Camorra Entertainment sul matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, prosegue, così come la ‘crociata’ di Massimo Giletti nei confronti di Barbara D’Urso, che a Live ha dato ampio spazio alle discusse nozze e ai due sposini. Il conduttore non si nasconde più dietro a frecciatine e allusioni varie e, come già fatto domenica a ...

Massimo Giletti : “Basta distorcere la realtà della camorra in tv. Il racconto che fa la D’Urso è inaccettabile” : Una troupe del suo programma è stata aggredita ieri a Napoli mentre cercava di intervistare il cantante Tony Colombo. Cosa è successo? “Quando vai sulle tracce di qualcosa che si cerca di non raccontare, il rischio che qualcuno si inquieti c’è. La troupe ha avuto un po’ di difficoltà ma non ne farei un caso. Chi va avanti sa che è complicato.” L’aggiornamento, l’ennesimo, di un caso che sta catalizzando ...

Non è l'Arena - lo "zio" Massimo Giletti saluta la figlia di Salvini? Insulti sui social contro il conduttore : Siamo al consueto delirio. Bisogna riavvolgere il nastro fino a domenica sera, in onda su La7 c'era Non è l'Arena di Massimo Giletti. Durante il programma è intervenuto in collegamento video per un'intervista Matteo Salvini, il quale prima di fare il punto sul quadro politico ha rivolto un bacio all

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti si complimenta con Vox : "Diranno che sono fascisti ma..." : Matteo Salvini, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, fa i complimenti a Vox, il partito di destra spagnolo che avrebbe più che raddoppiato i voti alle elezioni di oggi secondo i primi exit poll. E' un "risultato incredibile", commenta il leader della Lega in diretta: "Già so