Martina Colombari scopre il décolleté su Instagram

“Il top!”. Martina Colombari - il look è ‘audace’. E lei - a 44 anni - sempre più bella : La conduttrice ed attrice italiana Martina Colombari è praticamente senza età. Nonostante gli anni passino, lei è sempre più bella e sensuale. La ricorderanno in molti in quell’ormai lontano 1991, quando a soli sedici anni divenne la più bella del nostro Paese trionfando a ‘Miss Italia’. Ed oltre che per la sua immensa bellezza è stata sempre rievocata per il suo elegante portamento che la fa sembrare davvero una donna speciale. Ora la 44enne ...

Martina Colombari cambia look : addio ai capelli biondi. I fan (e non solo) apprezzano : Si dice che le donne cambiano look quando attraversano dei cambiamenti importanti nella loro vita e il primo passo comincia sempre dai capelli. In queste settimane sono molte le donne di spettacolo che si sono mostrate con capigliature differenti rispetto al solito e Martina Colombari è forse tra quelle che ha rivoluzionato maggiormente la sua immagine. Un'altra che ha deciso di cambiare è stata Monica Bellucci, che da qualche settimana sfoggia ...

Nuovo (sexy) look per Martina Colombari : le foto sui social fanno impazzire i fan : L'ex Miss Italia, oggi splendida 44enne, si mostra in un'inedita versione "brunette" che ha fatto impazzire i fan su...

Martina Colombari celebra i suoi 44 anni e incanta su Instagram : Bella, raggiante e sorridente: così Martina Colombari incanta il pubblico di Instagram nel giorno in cui compie 44 anni. “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, così l’ex Miss Italia festeggia il suo compleanno, mostrandosi in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. Già qualche giorno fa, la bella romagnola aveva condiviso una foto che la ritraeva al mare, con indosso un bikini rosso dove mostrava ...