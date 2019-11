Mario Balotelli | Massimo Cellino del Brescia | È nero | lavora per schiarirsi

Balotelli - Cellino choc : «Mario è nero - sta lavorando per schiarirsi» : Il presidente del Brescia: «Forse dà più peso ai social che ai suoi valori da sportivo.L’ho preso perché è un metro e 90, è un animale, ha ancora un’età per dire qualcosa nel calcio»

Balotelli : “Tornerò - li lascio parlare”. E Grosso parla : “Se Mario c’è o non c’è lo decido io” : Non è finito per niente, anzi il duello Balotelli-Grosso è in pieno svolgimento. La mancata convocazione, dopo il litigio in allenamento in settimana, ha innescato un botta e risposta a distanza. L’attaccante del Brescia sul suo account Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae mentre si fa massaggiare da un membro dello staff medico del club, accompagnato da una didascalia: “In guarigione. Tornerò presto, per il momento li lascio ...

Calcio : Mario Balotelli non convocato per la sfida tra Roma e Brescia dell’Olimpico : “In quel momento ho preferito mettere Mario da parte ed è tutto finito lì. Qualunque cosa succeda a lui viene subito ingigantito e questo non lo aiuta. A me piacerebbe poterlo aiutare, ma il lavoro spetta a lui che deve mettersi a disposizione dei compagni perché ne ha tutte le qualità“. Sono queste le parole del tecnico del Brescia Fabio Grosso, relativamente allo screzio che c’è stato con Mario Balotelli nel corso degli ...

Caso Balotelli - Grosso fa chiarezza in conferenza stampa : “vi spiego cosa è successo con Mario” : L’allenatore del Brescia ha parlato in conferenza stampa del Caso Balotelli, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Le domande erano attese, dunque Fabio Grosso si è preparato a dovere per la conferenza stampa di vigilia al match con la Roma. L’argomento di discussione? Ovviamente l’allontanamento di Mario Balotelli dal campo di allenamento, decisa per aver visto l’attaccante ex Marsiglia svogliato ...

Scoppia il caso Balotelli a Brescia - Prandelli ci va giù duro : “Mario sta sprecando tanto tempo - troppo” : L’ex ct della Nazionale ha provato ad esprimere il proprio punto di vista sul caso Balotelli, Scoppiato ieri a Brescia Il cammino perfetto della Nazionale verso Euro 2020 e il caso Balotelli, questi sono stati i temi analizzati da Cesare Prandelli a margine della consegna del premio ‘Giglio d’oro’, tenutasi in mattinata a Calenzano (Firenze). Gianluca Checchi/LaPresse L’ex ct ha elogiato il lavoro di Mancini, ...

Brescia - Cellino prova a minimizzare il caso Balotelli : “Mario non ha più sorriso dopo i fatti di Verona” : Interrogato su quanto accaduto ieri, il presidente del Brescia ha provato a minimizzare il caso Balotelli La bomba è deflagrata intorno alle 16 di ieri pomeriggio, quando Fabio Grosso ha invitato Mario Balotelli a guadagnare la via degli spogliatoi, dopo un allenamento trascorso senza particolare voglia di lavorare. Claudio Grassi/LaPresse Un comportamento che ha irritato e non poco l’allenatore del Brescia, che non ha avuto remore ...

La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti cantati a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia di tre settimane fa. La chiusura era stata decisa dal giudice sportivo, il

