Maria De Filippi | parla il truccatore di fiducia | nozze | retroscena inediti

Maria De Filippi su Giulia De Lellis non è stupida : Maria De Filippi in un’ intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”parla di Giulia De Lellis e dice: «Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio». Maria De Filippi conosce bene l’influencer, visto che è stata al programma “Uomini e Donne”. La conduttrice tv risponde anche alle domande che riguardano il libro della De Lellis: «Me l’ha regalato ma non l’ho letto. C’ero quando ...

Maria De Filippi su Giulia De Lellis : «Non è stupida - su di lei c’è del pregiudizio. Il libro? Me lo ha regalato ma non l’ho letto» : «Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio». A parlare è Maria De Filippi, la signora della televisione che conosce molto bene l’influencer romana, dal momento che è stato il programma Uomini e Donne a lanciarla poco più di tre anni fa. Nell’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” la conduttrice risponde anche alle domande sulla ventenne e sul libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma ...

Tu sì que vales - la domanda ‘hot’ di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : «Indossi le mutande?» : Un siparietto molto piccante per Sabrina Ferilli a Tu sì que vales. L’attrice romana, ormai presenza fissa nel programma di Canale 5, è stata protagonista di uno scambio di battute ‘hot’ con la conduttrice, Maria De Filippi. Tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli c’è un grande rapporto d’amicizia, che si riflette anche nella trasmissione. Non mancano, infatti, battute ad effetto e domande molto personali. Proprio ...

Uomini e Donne - ex tronista di Maria De Filippi : “Periodo doloroso” : Uomini e Donne, l’ex tronista Costantino: “Mi sono ripreso da un periodo buio” Chi è stato il primo tronista della storia di Uomini e Donne? Ovviamente Costantino Vitagliano che ha fatto fortuna con serate, apparizioni televisive e quant’altro. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, non è tutto oro quello che luccica. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato al settimanale Uomini e Donne Magazine ...

Tú sí que vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli in gonna : "Hai le mutande?" - : Serena Granato A Tú sí que vales, Sabrina Ferilli regala momenti di ilarità e Maria De Filippi si sincera che lei porti le mutande in tv Lo scorso sabato 23 novembre è andata in onda la nuova puntata di Tú sí que vales, un format ideato da Maria De Filippi con Gerry Scotti e condotto da Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Se nella puntata precedente Belen Rodríguez era stata l'indiscussa protagonista del ...

Tu si que vales - la confessione hot di Sabrina Ferilli : “Non ho le mutande e mo’ so’ ca**i vostri”. Maria De Filippi basita : Le mutande di Sabrina Ferilli sono state protagoniste di un siparietto a luci rosse nell’ultima puntata di Tu si que vales. Era appena terminata l’esibizione di una equilibrista e Gerry Scotti ha invitato Rudy Zerbi a cimentarsi con la fettuccina elastica: il produttore musicale ha rifiutato convintamente, mentre Teo Mammucari e la Ferilli hanno accettato senza esitazione la sfida. Al che è intervenuta Maria De Filippi che ha ...

Tu si que vales - sussurri a Mediaset su Sabrina Ferilli : l'ultima sfida di Maria De Filippi : Uno dei segreti di questa stagione di Tu si que vales è indubbiamente Sabrina Ferilli, decisiva per il successo - enorme - del varietà del sabato sera su Canale 5. Maria De Filippi, in una recente intervista al Fatto Quotidiano, ha confessato di averla corteggiata a lungo per averla nel programma: "

Sabrina Ferilli a Tu si que vales sconvolge Maria De Filippi : "Non ho le mutande - sono ca*** vostri" : Una puntata decisamente sopra le righe, quella di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 23 novembre. Le più scoppiettanti? Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, legate anche da una lunga amicizia che rende spesso i loro discorsi televisivi molto meno posati e filtrati. Non a caso, quando in studi

Tú sí que vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : “Hai le mutande?” : Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, colleghe e amiche: duo meraviglioso a Tú sí que vales Puntata frizzantissima quella di stasera di Tú sí que vales con una Maria De Filippi e una Sabrina Ferilli più in forma che mai. Come ben sapete, la conduttrice di Canale 5 e l’attrice sono amiche da moltissimo tempo […] L'articolo Tú sí que vales, Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: “Hai le mutande?” proviene da Gossip e Tv.

Tu sì que vales - Maria De Filippi choc : “Ce le hai le mutande?!” : Maria De Filippi, domanda choc a Sabrina Ferilli: “Ma ce le hai le mutande?!” Il sabato è votato alla visione di Tu sì que vales, il programma leader di Canale 5 in grado di superare il 30% di share. In questa puntata Rudy Zerbi ha avuto modo di ricevere delle simpatiche botte da Tip & Tap per poi finire ad assistere a una bella esibizione di una ballerina con uno schermo interattivo che l’ha spinto a fare una battuta ...

Maria De Filippi agli scrittori : ‘Venite a Uomini e donne o non arrabbiatevi se la De Lellis vende centomila copie’ : L’invito di Maria De Filippi è chiaro: scrittori uscite dalla vostra nicchia e apritevi ad un pubblico diverso, così forse vendereste più libri. Il suo ragionamento parte da una domanda rivoltale dal giornalista Giuseppe Candela in una lunga intervista per il magazine del Fatto Quotidiano, che potete leggere interamente qui. Dopo aver parlato dei vari programmi della Regina di Canale 5, delle polemiche con Milly Carlucci, di Emma Marrone e ...

Amici 19 - la commissione speciale convocata da Maria De Filippi ammette il rapper Skioffi. Scoppia la polemica : “Testi terrificanti” : La giuria di esperti convocata da Maria De Filippi ha dato il suo verdetto: il rapper Skioffi (nome d’arte di Giorgio Iacobelli) è stato ammesso alla scuola di Amici 19. Il giovane cantante è finito infatti al centro delle polemiche a causa dei testi di alcuni suoi vecchi brani, considerati sessisti, violenti e aggressivi. La commissione speciale composta da Mauro Coruzzi (Platinette), la cantante Noemi, alcuni giornalisti di carta stampata e ...

Il caso Skioffi ad Amici di Maria De Filippi con la suddivisione in squadre : Si torna a parlare del caso Skioffi ad Amici di Maria De Filippi. Dopo una settimana di polemiche, l’argomento dell’aspirante concorrente della scuola torna sul banco delle tematiche del pomeridiano del sabato attraverso una commissione molto speciale. La decisione è quella di mandare in sfida Skioffi, che guardacaso vince la sfida contro il concorrente esterno. Nonostante si sia detto tutto e il contrario di tutto, Skioffi è ...

“Ero terrorizzata”. Maria De Filippi non l’aveva mai rivelato prima : la confessione privatissima : La bravissima conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi è tornata a parlare di un argomento molto importante della sua vita ed ha rivissuto quei momenti molto intensi e positivi. In un’intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’, la presentatrice di ‘Uomini e Donne’ si è soffermata sull’adozione di suo figlio Gabriele. L’arrivo del figlio adottivo, che all’epoca dei fatti, ovvero nel 2002, aveva 10 anni, le aveva causato non pochi timori: “Ho ...