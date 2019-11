Marco Bocci dopo la malattia | «Mi godo ogni momento della vita»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Amici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiAmici 17, il serale:e Laura ChiattiIl peggio se l’è lasciato alle spalle,. L’attore umbro, papà di due figli (Pablo ed Enea), marito di Laura Chiatti, sta per debuttare come regista in A Tor Bella Monaca non piove mai (dal 28 novembre). Non dimentica, però, il periodo più difficile attraversato nel maggio 2018, quando ha trascorso un paio di settimane in ospedaleun ricovero ...

KontroKulturaa : Marco Bocci: “Mia moglie Laura Chiatti ha le p**le. Non le manda a dire” - - VanityFairIt : L'attore nel 2018 è finito all'improvviso in ospedale, incosciente (per un herpes arrivato al cervello). Da allora… - HSCHEMUSICA : Dal 28 novembre, nelle sale cinematografiche, in arrivo il primo film di Marco Bocci. L'attore debutta alla regina… -