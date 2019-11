Mara Venier e Sabrina Ferilli | come si sono conosciute | un film ‘particolare’

Domenica In - Mara Venier scoppia in lacrime durante l'intervista alla madre di Nadia Toffa : Nel 2018 annuncia la sua lotta contro un tumore. Il 13 Agosto 2019 tutto il mondo dello spettacolo e della televisione piange la prematura scomparsa di Nadia Toffa, protagonista per tanti anni del noto programma targato Mediaset 'Le Iene' con la sua ironia e le sue qualità. La sua morte ha lasciato un grande sgomento e tristezza tra i personaggi del piccolo schermo. Memorabile resta la prima puntata dell'attuale stagione de 'Le Iene', con il ...

Domenica In - Mara Venier : «Devo andare a fare pipì al volo» – Video : Mara Venier Quando la vescica chiama, Mara Venier risponde. Durante la puntata di ieri di Domenica In, oltre a forti momenti di commozione c’è stato spazio anche per un po’ leggerezza. A far sorridere è stata proprio la padrona di casa che, durante un’intervista a Marco Bocci, ha sorpreso tutti con un’esclamazione diventata in poco tempo virale. A ridosso di uno spazio pubblicitario, infatti, la Venier ha esternato ...

Ascolti tv 24 novembre : Mara Venier regina della domenica - Rai 1 in vetta : dati : Ascolti tv domenica 24 novembre, il canale più visto Com’è andata l’ultima settimana di novembre? Scopriamolo subito! Come sempre, ogni domenica avviene un simpatico scontro pomeridiano. A sfidarsi, infatti, sono le signore della televisione: Mara Venier e Barbara d’Urso. I loro programmi vanno in onda in orari diversi, questo lo sappiamo, ma quale sarà stata […] L'articolo Ascolti tv 24 novembre: Mara Venier regina della ...

Domenica In - Mara Venier non riesce a continuare dopo l’intervista alla mamma di Nadia Toffa : «Scusate non è facile» : Mara Venier Una puntata di Domenica In emotivamente non facile da gestire, quella che ha affrontato ieri Mara Venier. La conduttrice ha accolto in studio Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, per ricordare la ‘iena’ venuta a mancare tre mesi fa dopo una difficile malattia. Una lunga intervista che chiaramente ha avuto un forte impatto emotivo, sulla conduttrice oltre che sull’ospite. dopo aver abbracciato e salutato ...

Vanessa Incontrada in lacrime da Mara Venier : “Ho perdonato mia madre” : Momenti di profonda emozione per Vanessa Incontrada nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Ospite in studio con Gigi D’Alessio per presentare 20 anni che siamo italiani, il varietà che vedrà la coppia protagonista dal 29 novembre in tre prime serate su Rai1, l’attrice e conduttrice italo-spagnola si commuove fino alle lacrime per una video-lettera che sua madre ha inviato alla padrona di casa Mara Venier.Nata a Barcellona da papà italiano ...

Domenica In : gaffe di Gigi D’Alessio fa infuriare Mara Venier : Mara Venier nervosa: Gigi D’Alessio rovina la sorpresa a Vanessa Incontrada Durante la puntata di oggi, 24 novembre, di Domenica In una gaffe involontaria di Gigi D’Alessio fa infuriare Mara Venier per averle rovinato la sorpresa a Vanessa Incontrada. Nel dettaglio Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada erano ospiti nel salotto Domenicale della Venier per parlare del loro nuovo programma 20 anni che siamo italiani. ...