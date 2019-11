Maltempo | si muove frana | chiusa la strada Montenero a Livorno

Maltempo Liguria - il governatore Toti : “Invito le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi” : “Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze“: lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in diretta dalla sua pagina Facebook fornendo aggiornamenti sul crollo al viadotto sull’autostrada A6 Torino Savona. La porzione di ponte è crollata al km 122: la tratta collegava Savona con le principali città dell’entroterra e della Val Bormida ...

Maltempo Pesaro Urbino : la Provincia rimuove i massi sulla strada “Delle Cesane” : La Provincia di Pesaro e Urbino è intervenuta con i propri cantonieri sulla strada Provinciale 51 ”Delle Cesane” a Fossombrone, tra la zona ”Cittadella” e l’inizio del bosco demaniale, per rimuovere dalla carreggiata due grossi massi caduti dalla parete rocciosa in seguito al Maltempo che si è abbattuto sul territorio. E’ stata anche posizionata, riferisce una nota, apposita segnaletica per la sicurezza ...