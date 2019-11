Maltempo Sardegna | masso sulla strada nell’Oristanese

Maltempo Sardegna : chiusa la statale 128 Bis nel sassarese per fango e detriti : A causa delle intense precipitazioni la statale 128 Bis ‘Centrale Sarda’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di fango e detriti presenti in carreggiata, nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari. Lo comunica l’Anas. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 1 fino a Chilivani con rientro a Mores. Nel senso opposto la circolazione è deviata sulle statali 132 e 199.Sul posto sono ...

Maltempo : Ticino esonda a Pavia - treni bloccati in Sardegna. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Emilia Romagna; arancione in Abruzzo, Calabria, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Puglia. De Micheli: "Serve un piano straordinario per la Liguria". Cirio: "Piemonte bloccato, è un bollettino guerra"

Maltempo Sardegna : statale chiusa e scuole evacuate : Maltempo e disagi nel Sassarese, a causa delle avverse condizioni meteo. chiusa per allagamenti la SS131 all’altezza delle gallerie di Chiguzzu, con il traffico automobilistico deviato sulla viabilità secondaria. A Caniga sono stati evacuati due edifici della scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria, completamente allagati. A Predda Niedda la polizia locale ha interdetto il passaggio nella zona della strada 11, che risulta ...

Maltempo Sardegna : esonda fiume nel Sassarese - allagata linea ferroviaria : esondazione del Rio Calamasciu, nel Sassarese: a causa delle abbondanti precipitazioni in Sardegna, dalle 09:55 è sospeso il traffico ferroviario sulla linea Porto Torres-Chilivani, fra Sassari e Scala di Giocca. I tecnici Trenitalia sono al lavoro per ripristinare al più presto il collegamento. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda fiume nel Sassarese, allagata linea ferroviaria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allarme Po : è cresciuto di 10 cm in una notte. Ticino esondato nel pavese - allerta in Sardegna : Il Maltempo non molla la presa sull'Italia: da Nord a Sud piogge e temporali continuano a creare disagi nel nostro Paese, con il Po che sale, il Ticino che è esondato e...

Maltempo Sardegna : “Oltre un milione e mezzo per il rimborso dei danni” : Anche la Sardegna otterrà gli indennizzi per i danni causati agli agricoltori dalle calamità naturali. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, oggi a Roma per partecipare alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e a un incontro con il ministro Teresa Bellanova. “Si tratta di risorse per oltre un milione e mezzo di euro prelevate dal Fondo di solidarietà nazionale – ...

Maltempo Sardegna : crolla tetto a Siliqua - nessun ferito : A causa delle abbondanti piogge, a Siliqua, nel Sud Sardegna il tetto della cucina di una abitazione è crollato mentre all’interno dormiva la proprietaria. Il solaio composto da tegole e travi in legno ha ceduto probabilmente per le intense precipitazioni: fortunatamente la proprietaria, che si trovava in camera da letto, non ha riportato ferite. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, del distaccamento di ...

Maltempo Sardegna : neve sul Gennargentu e temperature in picchiata : A Fonni, il paese più alto della Sardegna, piove da questa mattina, ma sulle cime del Bruncuspina, a 1.800 metri di altezza, è tornata la neve. Il manto bianco aveva già fatto la sua comparsa qualche giorno fa, in anticipo rispetto agli altri anni scorsi. Oggi verso le 14, sulle cime del Gennargentu la temperatura segnava zero gradi e i fiocchi bianchi hanno iniziato a scendere fino ad imbiancare tutta la montagna. La neve è caduta anche nel ...

Maltempo : primi fiocchi di neve in Sardegna : E’ arrivata la neve in Sardegna: dopo il vento e le abbondanti piogge di queste ultime ore, è arrivata anche la prima neve di stagione sulle montagne del Gennargentu, in provincia di Nuoro. Durante la notte un manto bianco ha ricoperto le cime del Bruncuspina – a 1800 metri d’altezza – ma non si registrano nevicate nel vicino paese di Fonni né sulle strade che conducono alle vette più alte. Le temperature nella notte si ...

Maltempo Sardegna : allerta declassata da arancione a gialla : E’ stata declassata da arancione a gialla l’allerta per rischio idrogeologico in Sardegna, nell’Iglesiente, il Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, prorogata fino alla mezzanotte di oggi per le precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che stanno riguardando l’Isola da ieri notte. La Protezione Civile ha inoltre confermato l’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla ...

Maltempo : cancellati 4 collegamenti Sardegna-Corsica : A causa delle condizioni meteo marine avverse nel tratto di mare tra la Sardegna e la Corsica, la compagnia di navigazione Moby ha cancellato le 4 corse del mattino che collegano le due isole: vento forte e mare molto mosso hanno costretto il vettore marittimo a lasciare la nave Giraglia in banchina. I collegamenti sospesi sono quelli delle 7 e delle 11 da Santa Teresa Gallura e quelli delle 8:30 e delle 13 da Bonifacio. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : allerta meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Meteo Sardegna : da oggi 23 ottobre in arrivo Maltempo - piogge e temporali sull’Isola : Fino all’altro giorno il termometro in Sardegna sfiorava i 30 gradi ma a partire da oggi – secondo gli esperti del Meteo – anche nell’Isola arriverà l’autunno, con abbondanti piogge e temporali. Al punto che i tecnici della Protezione Civile della Regione Sardegna hanno emesso – a partire dalle 15 di oggi, mercoledì e fino alla mezzanotte – un bollettino di allerta gialla per gravi rischi idrogeologici causati dai forti temporali, che si ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si sposta sulla Sardegna : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell’Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, il maltempo si concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la Sardegna, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell’Oristanese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di Allerta 2 per Sardegna, Corsica e Francia ...