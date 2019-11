Maltempo | sale il livello di allerta per il Po nel cremonese

Maltempo : crollano pezzi di luminarie in una chiesa in Salento : La pioggia battente e il forte vento che hanno colpito il Salento hanno fatto crollare a Presicce alcuni pezzi delle luminarie allestite nei giorni scorsi davanti alla chiesa di Sant’Andrea, in occasione dei festeggiamenti per una ricorrenza prevista il 30 novembre. Le forti raffiche di vento hanno minato la stabilita’ delle installazioni luminose e una di queste si e’ abbattuta sui gradini d’ingresso della chiesa, in un ...

Maltempo Salerno : alberi e rami caduti - allagamenti nelle strade : Disagi nel Salernitano a causa delle piogge intense, soprattutto alla circolazione. Segnalati allagamenti in diverse strade: i vigili del fuoco hanno eseguito sopralluoghi nell’agro nocerino sarnese e a Scafati. Sulla SS163 a Positano, in costiera amalfitana, è stato istituto il senso unico alternato per la messa in sicurezza del costone. rami di alberi e pietre sono caduti sulla sede stradale. L'articolo Maltempo Salerno: alberi e rami ...

Maltempo : sale livello dell'Arno - a Firenze oltre la prima soglia di allarme : Il livello dell'Arno a Firenze è salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze invita i ...

Maltempo : il livello del Po sale di 1 - 5 metri in 24 ore : Il Po si è gonfiato di circa 1,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti senza tregua. E' quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti a Boretto in provincia di Reggio Emilia che è rappresentativo della situazione di sofferenza dei corsi d'acqua come dimostra l'allerta emessa da Protezione civile e Arpae anche con codice rosso, per la tenuta dei corsi d'acqua nella pianura emiliana. Gli effetti del ...

Maltempo in Salento - la forza del mare fa riemergere tomba antica e ossa umane sulla spiaggia : A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, la forza dal mare è riuscita a riportare in superficie un reperto originariamente sommerso dal mare, una tomba antica con tutto il suo contenuto, comprese ossa umane che probabilmente lì erano sepolte. Ad accorgersi del reperto archeologico sula battigia alcuni passanti che si aggiravano in spiaggia.Continua a leggere

Maltempo Civitavecchia : 2 sale operatorie del San Paolo inagibili per pioggia : A Civitavecchia la pioggia ha reso inagibili due sale operatorie dell’ospedale San Paolo, al piano 4 della struttura. Lo ha comunicato l’Asl Roma 4, a seguito delle “straordinarie condizioni di Maltempo” che hanno colpito la città. L’azienda sanitaria ha comunque rassicurato gli utenti, perché “le emergenze e le urgenze saranno garantite e spostate nell’altra area ospedaliera”. “L’Asl ...

Maltempo Puglia : parte la conta dei danni in Salento : Al via in Salento la conta dei danni provocati dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, ai fini della richiesta dello stato di calamità: il presidente della provincia di Lecce ha invitato i sindaci ad eseguire ricognizioni sui territori colpiti dalle avversità meteorologiche (venti oltre i 100 km/h, forti mareggiate e piogge torrenziali). Sul versante jonico, in particolare a Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Santa ...

Maltempo Puglia - mareggiate e trombe d’aria : inizia la conta dei danni sul litorale salentino : Si corre ai ripari e inizia la conta dei danni sul litorale salentino jonico che da Porto Cesareo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato flagellato dalle mareggiate. A Porto Cesareo un duro colpo è stato inferto al porto turistico da una tromba d’aria. A Santa Maria di Leuca, frazione del Comune di Castrignano del Capo, i danni sono altrettanto ingenti e l’amministrazione valuta di chiedere lo stato di emergenza per ...

Salento - il Maltempo provoca grossi danni a Porto Cesareo : pontili e barche distrutti : Un'altra violenta tromba d'aria ha colpito la notte scorsa il Salento, precisamente il versante ionico e quello adriatico della provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i danni maggiori si sono registrati nella nota città turistica di Porto Cesareo, sullo Ionio, che è stata sferzata da venti fortissimi e piogge torrenziali. Stamattina gli abitanti della città si sono svegliati in un clima che pareva uscire da ...