Maltempo | resta l’allerta su gran parte dell’Italia | si temono nuovi crolli e frane

Maltempo Piemonte : la situazione “resta critica - ci aspettiamo ancora allagamenti e frane” : “Nonostante le condizioni meteorologiche stiano volgendo al miglioramento, la situazione rimane critica in diverse aree del Piemonte e nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci aspettiamo problemi di allagamenti, frane e smottamenti“: lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. “Ribadiamo il consiglio ai cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti e di seguire i ...

Emergenza Maltempo a Genova<br>Il Governatore Toti : "Restate in casa" : Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti questa notte su Genova, in modo particolare nelle zone di Sampierdarena, Rivarolo, Certosa e Bolzaneto. Le intense piogge hanno creato allagamenti e smottamenti, costringendo i vigili del fuoco a chiudere diverse strade. Il Governatore Giovanni Toti ed il Comune di Genova hanno diffuso un appello invitando i cittadini a non uscire di casa per non correre rischi e, soprattutto, per non ostacolare il ...

Maltempo Liguria - Bucci : “Sfollati di Nervi restano fuori casa” : Rimane invariata la situazione degli sfollati di Genova Nervi a causa del crollo di un muraglione: gli sfollati, 17 persone di 7 nuclei familiari sono stati sistemati in abitazioni alternative non potendo rientrare a casa in attesa delle verifiche di sicurezza. Lo dice il sindaco Marco Bucci che fa anche il punto su altre criticità registrate in città. Il transito in corso Perrone è stato chiuso in via precauzionale dai vigili del fuoco perché ...

Maltempo Emilia Romagna : piene dei fiumi verso deflusso - ma resta l’allerta : Si allenta la preoccupazione per la piena dei fiumi in Emilia-Romagna, anche se in alcune zone l’attenzione rimane alta, in particolare vicino al Reno e al Po. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta per domani, di colore arancione per criticità idraulica (dunque legata ai corsi) per la sola zona di pianura a cavallo tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Di colore giallo invece per tutte le altre zone, tranne la ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...

Maltempo Alto Adige : riaperta statale Venosta - la situazione resta critica : La strada statale della val Venosta e’ stata riaperta a senso unico alternato, come in precedenza anche la statale della val Pusteria. La strada della val Badia rimane chiusa. La val Senales rimane percorribile fino a Madonna di Senales, oltre la strada e’ bloccata. La ferrovia della Venosta e’ nuovamente aperta. La statale della Pusteria e’ a una corsia fra Chienes e San Lorenzo di Sebato. “La situazione rimane di ...

Maltempo : domani allerta arancione a Firenze - ma le scuole restano aperte : Prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo principale’ che riguarda l’Arno a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” ...

Maltempo Alto Adige - il governatore : “Restate a casa - evitate gli spostamenti” : “Restate a casa, evitate gli spostamenti e seguite le indicazioni della protezione civile. Tenete presente che anche i servizi bus e treni sono attualmente limitati“: lo ha scritto in un post si Facebook il governatore Altoatesino Arno Kompatscher. “La protezione civile e i servizi di emergenza hanno bisogno di strade libere e devono essere in grado di concentrarsi sul loro lavoro di soccorso“, spiega. “Per questo ...

Maltempo - è allarme a Fiumicino : “Restate lontani dalle spiagge - massima prudenza” : “Date le condizioni meteo attuali e per tutto il fine settimana consiglio massima prudenza, soprattutto per via della pioggia e del vento forte che sta colpendo la città“. E’ il nuovo appello del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, a causa della forte mareggiata e del Maltempo in corso. “In particolare, esorto a rimanere lontani dalle spiagge di tutto il territorio cittadino – continua il sindaco – ...

Maltempo - eccezionali nevicate al Nord Italia : la situazione resta critica in Val Pusteria - passi chiusi in Veneto : Dopo le eccezionali nevicate di ieri e delle scorse ore, in Alto Adige la situazione resta difficile: di notte a Brunico era stata ripristinata la corrente elettrica, ma poi è nuovamente mancata. La linea ferroviaria della Val Pusteria è aperta tra Fortezza e Brunico, e nelle prossime ore dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, ...

Dopo un weekend con condizioni meteo piuttosto instabili domani, lunedì 4 novembre, il tempo migliorerà sensibilmente anche se la "tregua" durerà molto poco. Già martedì infatti è atteso l'arrivo di una nuova intensa perturbazione che fino a giovedì riporterà precipitazioni su molte regioni italiane.

Maltempo Sanremo : due gli sfollati - resta isolata la frazione : Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento per danni legati al Maltempo in tutto il territorio provinciale, anche se la perturbazione ha creato i problemi maggiori nel comune di Sanremo. Nella Citta’ dei Fiori salgono a due le persone allontanate dalla propria abitazione: oltre all’inquilino fatto sfollare all’alba, i vigili del fuoco hanno ...

Maltempo Liguria : restano 10 sfollati a Casanova di Varazze per il crollo di grandi massi : restano 10 sfollati a Casanova di Varazze (Savona) per il crollo di grandi massi lungo la strada provinciale 57 chiusa da sabato scorso a causa del Maltempo. La notizia è emersa nel pomeriggio durante un sopralluogo del presidente della Regione Giovanni Toti insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Per i 10 sfollati è già stata chiesta l’attivazione del contributo di autonoma sistemazione al dipartimento ...

Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding (2) : (Adnkronos) - Il passaggio della tempesta negli ultimi giorni dell’ottobre 2018, si è lasciato alle spalle un’imponente scia di distruzione del patrimonio forestale: 494 i comuni colpiti tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli per un totale di 42.800 ettari di terreno danneggiati, l’equivalente di