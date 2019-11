Maltempo | pioggia e frane | crolla viadotto della Torino-Savona LIVE

Previsioni meteo lunedì 25 novembre - il Maltempo non rallenta : pioggia a Sud e sulle Isole : Le Previsioni meteo della giornata di domani lunedì 25 novembre fanno intendere che il maltempo non intende abbandonare la Penisola. Ancora pioggia dunque, poi una nuova perturbazione colpirà l'Italia. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in altre 8 regioni. Scuole chiuse in varie città italiane.Continua a leggere

Maltempo - esonda il Lago di Como : pioggia senza sosta - grande preoccupazione [FOTO LIVE] : esonda il Lago a Como. L’acqua ha iniziato a invadere la strada verso Piazza Cavour. Polizia locale, Protezione civile e settore Reti hanno provveduto a posizionare le passerelle pedonali per attraversare il lungoLago e dei coni di sicurezza davanti alle caditoie del marciapiedi a Lago. Ma non solo. La diga foranea e la ex biglietteria sono state chiuse. Una squadra della Protezione civile sarà in piazza Cavour tutto il pomeriggio per ...

Maltempo Liguria : “Fortissima perturbazione - in 36 ore un terzo della pioggia che cade in un anno” : “Abbiamo ancora un paio d’ore sulla Regione di allerta rossa e poi andremo in allerta gialla, fase di decompressione dopo le 36 ore passate e poi dovremmo andare verso la normalità meteorologica. Abbiamo attraversato una perturbazione tra le più forti che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni senza alcun ferito. E’ lo straordinario risultato del lavoro fatto da molte persone e dal dipartimento di protezione civile negli ...

Maltempo Liguria - Toti : “Fino a 550 mm di pioggia in 3 ore - chiederemo lo stato di emergenza” : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha nuovamente colpito la Liguria, la Regione chiederà lo stato d’emergenza: lo ha annunciato il governatore ligure, Giovanni Toti, in occasione d una conferenza stampa nella sede della protezione civile: “Ovviamente chiederemo lo stato d’emergenza al governo, dopo aver concordato col capo dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli le modalità, ovvero se estendendo quello ...

Maltempo - weekend da incubo in tutt’Italia. Il dirigente della protezione civile : “tanta pioggia mai vista intanti anni di servizio” : Carlo Cacciamani, Responsabile del Servizio Centro Funzionale Centrale della protezione civile Nazionale, ha pubblicato su facebook il punto della situazione su quello che sta succedendo in questo weekend di Maltempo sull’Italia: “Devo dire che in tanti anni che faccio questo mestiere, tanta pioggia così non l’avevo vista. Siamo, da venerdì sera ad adesso, a anche più di 500 mm di pioggia caduta, in alcune aree della Liguria. ...

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Maltempo - allerta rossa a Genova : pioggia record - allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo - 19 sfollati [FOTO LIVE] : E’ la giornata dell’allerta rossa a Genova, dove i primi danni si sono verificati già dalla notte. La violenta pioggia ha allagato le strade, molte vie resteranno chiuse. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. In particolare, non sono percorribili Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via ...

Maltempo - nessuna tregua : sabato e domenica con la pioggia : Preparatevi a un weekend tipicamente autunnale, caratterizzato dal cattivo tempo. Le condizioni meteo del fine settimana appena cominciato saranno profondamente influenzate da un vortice di bassa pressione che, da ovest del Regno Unito, si dirige verso il Mediterraneo. Non solo: sotto la spinta delle correnti atlantiche, si formerà un ciclone che dalle Isole Baleari raggiungerà, entro domenica sera, la Sicilia. Sia la giornata di sabato che ...

Maltempo - massima allerta in Liguria : attesi picchi di 300 mm di pioggia : “I modelli previsionali ci indicano un’altissima probabilita’ di pioggia sul centro ponente della Liguria, con picchi fino a 300 millimetri in 24 ore, abbiamo davanti 24 ore di allerta rossa”. Cosi’ l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone interviene sull’allerta meteo rossa diramata da Arpal sul centro-ponente della Liguria dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. ...

Maltempo - l'Italia nel weekend torna sotto la pioggia. E c'è il rischio alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

Maltempo - piccola tregua su gran parte dell'Italia - qualche pioggia ancora al Centro : Roma - Il grosso del Maltempo è ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune aree della Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti dell'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo. Piove ancora su Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata ...

Maltempo : a novembre “raddoppiate le tempeste di pioggia - vento - neve - grandine” : “A novembre in Italia sono più che raddoppiate le tempeste di pioggia, vento, neve, grandine e trombe d’aria, con un aumento record del +121% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Eswd in relazione all’ultima ondata di Maltempo sulla Penisola che da Nord a Sud ha devastato le campagne aggravando un bilancio dei danni che negli ultimi dieci anni sono costati ...

Maltempo in Liguria : pioggia e vento - nel Savonese un metro di neve : In Liguria si continuano e registrare piogge deboli o moderate: nel Centro Levante è in vigore fino alle 15 l’allerta meteo arancione per piogge, con cumulate nell’area da inizio evento prossime ai 60mm. Nelle aree interne la neve è caduta copiosa, segnala l’Arpal: su Settepani nel Comune di Osiglia (Savona) l’altezza ha quasi raggiunto 1 metro di altezza. I venti soffiano forti con raffiche di burrasca da Nord sul ...