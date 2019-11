Maltempo | piena del Po | allerta nel Cremonese | cresce di 10 cm l’ora

Rosanna - uccisa dal Maltempo e dal fiume in piena per andare ad assistere gli anziani : "La sua abnegazione per il lavoro era massima, veniva sempre al lavoro anche con la neve" così il direttore della casa di riposo di Sezzadio, nell'Alessandrino, ha voluto ricordare Rosanna Parodi, la donna di 52 anni vittima del maltempo che domenica si è scatenato sul Piemonte. La donna è stata strascinata via dal fiume in piena: voleva proseguire a piedi e raggiunge la struttura dove ad attenderla c'erano gli anziani.Continua a leggere

Maltempo - trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...

Maltempo - piena del Po : allerta anche a Cremona : Preoccupazione per la piena del Po anche a Cremona: si è riunito il tavolo tecnico in prefettura, al quale era presente il prefetto Vito Danilo Gagliardi, i referenti delle forze di polizia, i sindaci dei comuni rivieraschi e i rappresentanti dei gruppi di protezione civile. Il colmo di piena è previsto tra domani sera e martedì mattina e secondo alla proiezione AIPo dovrebbe raggiungere la soglia di criticità 2. L'articolo Maltempo, piena del ...

Maltempo : la piena del Po a Torino attesa nel pomeriggio : Proseguono da parte della Protezione civile della Città di Torino le attività di monitoraggio dei corsi d’acqua e di informazione alla cittadinanza. Il passaggio della piena del fiume Po è atteso nel pomeriggio. Per le attività produttive, commerciali, di ristorazione e sportive (comprese quelle svolte in circoli privati) nelle zone del Meisino e del Fioccardo, aree a rischio allagamenti, è stata disposta la chiusura con apposita ...

Maltempo : la piena Po supera la soglia di criticità elevata : “La piena del fiume Po sta transitando nel tratto piemontese, con livelli sopra la soglia 3 di criticità (elevata, colore rosso) a valle di Torino. Si prevede che il colmo transiti nel tratto piemontese entro le 24 ore. I livelli sono in crescita su tutta l’asta fluviale“: lo afferma in una nota l’AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Il colmo di piena raggiungerà Ponte Becca nell’arco delle ...

Maltempo - in Piemonte una donna dispersa. A Torino il Po è in piena. Forti mareggiate sul litorale romano : E' ancora allarme Maltempo e incubo alluvione in Piemonte. A Sezzadio nell'Alessandrino, finito sott'acqua, c'è una donna dispersa, travolta dalla piena del fiume Bormida...

Maltempo - in Piemonte una donna dispersa. A Torino il Po è in piena : E' ancora allarme Maltempo e incubo alluvione in Piemonte. A Sezzadio nell'Alessandrino, finito sott'acqua, c'è una donna dispersa, travolta dalla piena del fiume Bormida...

Maltempo Piemonte : in transito la piena del Tanaro ad Asti : Ad Asti la piena del fiume Tanaro sta transitando dentro i margini previsti: lo ha confermato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, secondo cui stanno proseguendo i monitoraggi durati tutta la notte. “Il picco di piena è previsto non superi i 5 metri di altezza dalla colonnina di rilevamento cittadina,” ha spiegato il presidente della Provincia Paolo Lanfranco. Il primo cittadino ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e ...

Maltempo Piemonte : fiumi in piena e frane : Fonte foto: Account Twitter Protezione Civile PiemonteMaltempo Piemonte: fiumi in piena e frane 1Sezione: Cronache Tag: regione Piemonte fiumi in piena allagamenti Alessandro Ferro Non accenna a dimiuire l'ondata di Maltempo che in Piemonte sta provocando allagamenti su gran parte della regione: tutti ...

Il Maltempo flagella l'Italia. Ed è in arrivo la piena sul delta del Po : Non dà tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando il Nord-ovest dell'Italia, soprattutto Liguria e Piemonte, in attesa della piena del Po attesa per questa mattina a Torino e nel delta del fiume. La notte è stata particolarmente difficile nel Savonese: ad Albisola Superiore il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti e ci sono numerosi sfollati. Alcune frane hanno isolata la frazione di Ellera. In tre ore, nel ...

Maltempo Piemonte : a Torino attesa la piena del Po - allagati i Murazzi [FOTO] : A Torino è attesa intorno alle 12 la piena del Po. Ai Murazzi il fiume ha superato il livello di guardia di 3 metri e 60 centimetri. A Moncalieri il livello del fiume ha toccato 4 metri e 90 cm. La polizia municipale sta sorvegliando in particolare le zone del Meisino e del Fioccardo dove il Comune ha sconsigliato la permanenza nei locali interrati e seminterrati fino a cessato allarme. Arpa Piemonte ha segnalato un incremento sostanziale e ...

Maltempo Piemonte : a Torino preallerta arancione per la piena del Po - frana ed evacuazioni in Ossola : preallerta arancione per la piena del Po nel tratto cittadino di Torino. Il culmine della piena è previsto intorno alle 12: il livello è considerato “decisamente inferiore alla piena del 2016“, spiega in un aggiornamento il Comune. Nella tarda serata di ieri nel bollettino si consigliava di adottare, nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti. Gli ...

Maltempo Piemonte : a Torino preallerta arancione per la piena del Po : preallerta arancione per la piena del Po nel tratto cittadino di Torino. Il culmine della piena è previsto intorno alle 12: il livello è considerato “decisamente inferiore alla piena del 2016“, spiega in un aggiornamento il Comune. Nella tarda serata di ieri nel bollettino si consigliava di adottare, nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti. Gli ...

Maltempo - frane e valanghe in Piemonte - preoccupa piena del Po : nell’Alessandrino 60 sfollati. Il punto : Fino a domani sarà allerta rossa per il Maltempo in Piemonte. La situazione non è ancora da vera emergenza, ma sono tanti i problemi e i danni. Una sessantina di persone sono sfollate nell’Alessandrino, frazioni di piccoli paesi sono isolate, l’autostrada A5 tra il Piemonte e la Valle d’Aosta è stata chiusa per il timore che un’imponente frana scivoli a valle, un’infinità di smottamenti e strade allagate, ...