Maltempo Piemonte | oltre i 2000 metri fino a 2 metri di neve fresca

Maltempo - Anas : Situazione in evoluzione in Liguria - Piemonte e Lombardia : E’ in attenuazione la violenta ondata di Maltempo che ha interessato le regioni del Nord Ovest negli ultimi giorni. Le forti piogge hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse tuttora attive e causando l’innalzamento dei corsi d’acqua. In montagna il rischio valanghe ha inoltre reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in via precauzionale.Uomini e mezzi Anas sono sul posto ...

Maltempo - Fornaro : “Estendere l’emergenza a Liguria e Piemonte” : “E’ assolutamente necessario estendere agli eventi di questi giorni, con una nuova perimetrazione, lo stato di emergenza gia’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri per la Liguria e per la provincia di Alessandria. Le strade provinciali e comunali danneggiate sono centinaia, con frane che stanno ancora isolando comuni e frazioni e rendono difficili i trasferimenti in auto per chi lavora o studia a migliaia di cittadini. Passata ...

Maltempo Piemonte - Cirio : “È un bollettino di guerra - chiederemo lo stato di calamità” : “chiederemo lo stato di calamità e lo stato di emergenza. Abbiamo una regione completamente bloccata, con almeno 130 strade chiuse e oltre 550 sfollati. Abbiamo altre 600 persone in zone isolate soprattutto nella zona del Bormida. Abbiamo registrato purtroppo ancora una vittima che si unisce alle altre due che abbiamo avuto un mese fa nel corso dell’alluvione nell’Alessandrino, e stiamo attendendo che si esaurisca la piena del ...

Maltempo Piemonte - migliora la situazione a Torino : resta alta l’attenzione sul Po : Il bollettino emesso dal Centro funzionale regionale del Piemonte alle 13 di oggi “indica un progressivo decrescere dell’allerta per molte aree della Città metropolitana, in concomitanza con il progressivo esaurimento delle piogge”. Lo sottolinea in una nota la Città metropolitana di Torino, spiegando che restano in allerta arancione per le valanghe le Valli Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone, alta val Susa, Chisone, ...

Maltempo Piemonte : a Moncalieri calano Chisola e Sangone - ma il Po resta alto : “Il Chisola continua a scendere e finalmente è tornato sotto il livello di pericolo, cosi come il Sangone che già nella notte era ampiamente dentro il suo alveo. Rimane alto, invece, il fiume Po, stabile intorno ai 7 metri“: lo spiega in un post su Facebook il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, facendo il punto sulla situazione Maltempo. “Rimaniamo comunque in allerta, operativi 24 ore su 24, fino alla conclusione dei ...

Maltempo Piemonte - allagamenti e frane ad Asti : “Non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni” : In tutto l’Astigiano sono chiuse una trentina di strade, in val Bormida e nella zona sud, ma anche in altri Comuni del nord della provincia. “Siamo preoccupati perché non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni creati dal Maltempo,” ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, al termine della riunione del centro di coordinamento soccorsi della prefettura. “abbiamo finita una fase, ma se ...

Maltempo - vigili del fuoco : oltre 2mila interventi tra Piemonte - Liguria e Calabria : Nelle ultime 48 ore sono stati 2318 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte, Liguria e Campania. Sono un centinaio gli interventi effettuati In Lombardia questa mattina a Pavia è esondato il fiume Ticino, i vigili del fuoco sono impegnati con squadre speleo alpino fluviali per alcune evacuazioni nel quartiere Borgo Ticino. In Piemonte, tra le province di Torino, Alessandria e Cuneo sono stati effettuati più di 1000 ...

Maltempo - Cirio : Piemonte è bloccato : 11.36 "Abbiamo almeno 130strade chiuse, una Regione bloccata completamente, oltre 550 sfollati e altre 600 persone isolate. E, purtroppo, abbiamo una vittima, che si unisce alle 2 di un mese fa". Così il governatore Piemontese Cirio, che fa il punto dell'emergenza in quello che definisce un "bollettino di guerra". "Chiederemo lo stato di calamità e lo stato di emergenza", dice. Poi: il governo "faccia partire per davvero i cantieri. Non è un ...

Maltempo Piemonte : frane e allagamenti tra Alessandrino e Cuneese - sfollati e isolati : In Piemonte ci sono “almeno 130 strade chiuse, dunque una regione completamente bloccata con oltre 550 sfollati che hanno dormito negli alberghi messi a disposizione dalla protezione civile e altre 600 persone almeno isolate nell’acquese e nel Bormida“: lo ha affermato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervistato su La7 durante la trasmissione Coffee Break. Situazione in via di miglioramento nell’Alessandrino, ...

Maltempo Piemonte : riprese le operazioni di soccorso degli escursionisti bloccati : riprese le operazioni di recupero dei 2 escursionisti bloccati al bivacco Rattazzo intorno a quota 2200 metri nel territorio di Sauze di Cesana, nel torinese. Le condizioni meteo non sono ancora favorevoli, con nevischio e pericolo valanghe 4 su una scala di 5. In attesa di un miglioramento, che consentirebbe di raggiungere il bivacco con l’elicottero, una squadra del soccorso Alpino Piemontese si sta preparando per effettuare una prima ...

Maltempo : “Negli ultimi 15 giorni in Piemonte e Liguria si è registrato il 50% delle cumulate annue” : “Da un punto di vista prettamente climatologico, se e vero che il bimestre ottobre-novembre è in assoluto il più piovoso dell’anno, i quantitativi meteorici precipitati negli ultimi 15 giorni equivalgono in alcune aree del Piemonte meridionale e della Liguria a circa il 50% delle cumulate annue. Se a ciò si aggiunge che l’avvezione di aria calda ed umida che caratterizza il fronte perturbato ha determinato nevicate solo oltre i 1500 ...

Maltempo Piemonte : crolli e voragini - disagi per la circolazione stradale : Anche a causa del Maltempo, oggi la circolazione stradale è difficoltosa in Piemonte. La A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud per il crollo di una pila del viadotto ‘Madonna del Monte’, investita ieri pomeriggio da una frana. La A5 Torino-Aosta è interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa mentre ...

Maltempo - donna morta in Piemonte : Roma, 24 nov.(Adnkronos) - Maltempo, c'è una vittima. E' stato ritrovato poco fa nel fiume Bormida da vigili del fuoco e carabinieri il corpo della donna, travolta dalla piena del fiume Bormida, nei pressi di Sezzadio, nel l'alessandrino. La donna si trovava all'interno dell'auto in cui aveva cercat

