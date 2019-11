Maltempo | parla l' eroe del viadotto Torino-Savona | Ho fermato quel bus sbracciando

Maltempo : “Non possiamo più parlare di eventi eccezionali - sono la naturale conseguenza del nostro agire” : “Abbiamo maltrattato il territorio, modificando le morfologie dei luoghi, consumando suolo e impermeabilizzando grandi superfici, costruendo nelle aree destinate al transito delle acque. Gli eventi di cronaca che registriamo in questi giorni sono la naturale conseguenza del nostro agire. Se non abbiamo il coraggio di cambiare la politica applicando il principio della sostenibilità economica, sociale e ambientale dello sviluppo, saremo ...

Governo - Di Maio : “Il Maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Maltempo - Di Maio : dramma non è solo per Venezia ma nessuno ne parla : "Venezia e' nel dramma, ma non solo Venezia. Altre città e Regioni sono state travolte dal Maltempo (o forse sarebbe meglio dire dai cambiamenti)