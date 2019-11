Maltempo | nella bergamasca è esondato il lago Endine

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo nel Lazio : allagamenti e disagi nella provincia di Roma : Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi. La pioggia ha creato allagamenti in...

Maltempo Lazio : sgomberate 6 persone al Passo della Sentinella a Fiumicino : A Fiumicino, 6 persone sono state sgomberate nella zona abitata del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, per prevenire rischi causati dal Maltempo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Protezione civile e la Polizia locale stanno continuando ad intervenire su tutto il territorio a causa del Maltempo, in particolare per il forte vento di questa sera. Sono state sgomberate sei persone da Passo della Sentinella ...

Maltempo in Kenya : frane nella contea di West Pokot - almeno 37 morti : almeno 37 persone sono morte in una serie di frane avvenute nella contea di West Pokot, nell’ovest del Kenya, a causa delle forti piogge cadute nella regione. È quanto riferito dal commissario della contea Apollo Okello citato dall’emittente “Citizen Tv”, secondo cui finora sono stati recuperati i corpi di 15 vittime mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca degli altri 22 corpi. Il governo keniota ha inviato ...

Piemonte nella morsa del Maltempo : torrenti in piena e frane nell'alessandrino : Piogge incessanti continuano ad interessare il nord-ovest con molti disagi e criticità che crescono di ora in ora. Oltre alla Liguria è il Piemonte la regione più colpita. Estesi allagamenti si...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : alle 18 punto stampa di Toti e Bucci nella Protezione civile : Oggi pomeriggio alle 18 a Genova nel centro della Protezione civile di viale Brigate Partigiane il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno convocato un punto stampa per aggiornare sull’ondata di Maltempo attesa domani in Liguria, dove nelle province di Imperia, Savona e gran parte di quella di Genova Arpal ha diramato l’allerta rossa, mentre nell’entroterra del golfo del Tigullio ...

Maltempo Modena : si aggrava la situazione della frana nella provinciale 486 : Ancora disagi a causa del Maltempo in Emilia Romagna dove per domani è prevista una nuova allerta arancione. Si è aggravata la situazione della frana che da martedi’ ha interrotto la strada provinciale 486 in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto nel comune di Frassinoro, nel Modenese. E’ quanto comunica la Provincia di Modena alla luce della del sopralluogo, effettuato dai tecnici del servizio Viabilita’ dal quale e’ ...

Maltempo a Napoli : sprofonda la strada nel quartiere Arenella - 19 persone sgomberate : Il Maltempo che sta flagellando il paese continua a sgretolare la città. Poco dopo le 15 a vico Molo alle Due Porte, nel centro storico del quartiere Arenella, un grosso pezzo di strada...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal

Italia nella morsa del Maltempo : NEVE senza sosta sulle Alpi e in collina al Nord/Ovest - temporali inondazioni e fiumi in piena dal Friuli alla Sicilia : La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da stamattina si abbatte con particolare veemenza in queste ore sulle Regioni del Nord, con abbondanti nevicate fino a bassa quota. Imbiancata persino Ceva, ad appena 380 metri di altitudine nel cuneese. Violenti temporali stanno colpendo la Liguria, con punte di oltre 100mm a Genova dove la temperatura minima è crollata a +5°C e adesso la colonnina di mercurio non supera i +7°C, ma ...

Italia nella morsa del Maltempo - ancora piogge - temporali e *NEVE* su Alpi e Appennino : Roma - In linea con le previsioni, il transito della perturbazione alimenta ormai da diverse ore precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, parte della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nevica abbondantemente sulle località Alpine, ma i fiocchi si spingono fino ai 350-400 metri nel Cuneese e a quote variabili tra i 500 e i 600 metri tra l'Appennino Emiliano, ...

L'Italia nella morsa del Maltempo : da Nord a Sud frane - fiumi in piena e mareggiate. FOTO : Dalla Val Badia a Lampedusa, quasi tutto il Paese è alle prese con condizioni meteo sfavorevoli. Fiato sospeso a Pisa per l’Arno e nel Bolognese per l’esondazione dell’Idice - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

