Maltempo | nel Cuneese ancora 35 provinciali interrotte

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Finita l’ondata di, restano pesanti le conseguenze sulla viabilità anche nel. Le stradechiuse o con limiti alla circolazione dei mezzi pesanti sono 35, informa la Provincia di Cuneo. In 6 casi si tratta di pericolo valanghe (in Valle Po, Vermenagna, Maira e Varaita), nei restanti interruzioni per frane, allagamenti o fiumi a rischio di esondazione. Le chiusure riguardano sia tratti in pianura, come a Carde’, Faule, Racconigi, Caramagna, dove restano diffusi allagamenti, sia tratti in zone collinari. L'articolo: nel35Meteo Web.

petergomezblog : Liguria, crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese in direzione Torino. - Agenzia_Ansa : #Maltempo, non risultano persone coinvolte nel crollo del tratto di viadotto della Torino-Savona #ANSA… - RaiNews : #Maltempo, crolla per una frana il viadotto sull’autostrada A6 Savona-Torino. Nel video @emergenzavvf le immagini… -