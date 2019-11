Maltempo Lombardia | 18 giorni di pioggia nelle prime 3 settimane di novembre

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) “tredel mese disono stati ben 18 idisulla, una situazione che sta mettendo in seria difficoltà gli agricoltori“: afferma Coldirettiin base ai dati Arpa. “Il conto sale ulteriormente se si considerano gli ultimi due mesi: da inizio ottobre, infatti, ha piovuto in pratica un giorno su due. Il risultato è che oggi sono a rischio le tradizionali semine autunnali con il 50% in media delle operazioni ancora da completare, mentre dove si è già seminato i germogli e le piantine rischiano di soffocare per la troppa acqua. Nei campi allagati, poi, gli agricoltori non riescono neppure a portare a termine le normali lavorazioni di stagione come la concimazione propedeutica alle semine stesse“. “A fronte di tutto ciò – continua la Coldiretti – serve una deroga che, nel rispetto della ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, esonda il lago di Como: acqua nelle strade #como - DPCgov : ?? ?? #AllertaROSSA oggi e domani in Emilia-Romagna. ??#AllertaARANCIONE #19novembre su Veneto, P. A. di Bolzano, Emi… - A_A_ileen : RT @Corriere: Il Ticino esonda in un quartiere di Pavia. Paura per la piena del Po -