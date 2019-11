Maltempo Liguria | Toti ha firmato la richiesta dello stato di emergenza

Liguria flagellata dal Maltempo - dramma ad Alassio : senza precedenti - che fine hanno fatto 3 km di litorale : Alassio non ha più la spiaggia, la mareggiata, con onde alte sei metri, ha cancellato tre chilometri e mezzo di litorale. La Baia del Sole, meta più ambita dai turisti ha perso la sua finissima sabbia. "Secondo tsunami in 13 mesi, siamo in ginocchio. Ci aiutino il Comune, la Regione e il Governo da

Maltempo - la Regione Liguria : 330 milioni i danni stimati : La Regione Liguria ha concluso i primi calcoli dei danni provocati dall'ondata di Maltempo nei Comuni di Savona, Genova e Imperia, danni che ammontano a 30 milioni gli interventi di somma urgenza e a circa 300 milioni per gli interventi strutturali. La stima è stata comunicata dall'ente oggi pomeriggio via twitter.

Maltempo - Fornaro : “Estendere l’emergenza a Liguria e Piemonte” : “E’ assolutamente necessario estendere agli eventi di questi giorni, con una nuova perimetrazione, lo stato di emergenza gia’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri per la Liguria e per la provincia di Alessandria. Le strade provinciali e comunali danneggiate sono centinaia, con frane che stanno ancora isolando comuni e frazioni e rendono difficili i trasferimenti in auto per chi lavora o studia a migliaia di cittadini. Passata ...

Maltempo Liguria - Toti : “Venerdì si avrà un minimo di normalità della viabilità nel Savonese” : Saranno ancora giorni di disagi per chi deve spostarsi nella provincia di Savona sia a causa della chiusura della A6 per il crollo del viadotto. Sono 15 le strade provinciali interrotte da frane e smottamenti. La provincia ha stimato, per la sola viabilità, danni per 18 milioni. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria “il presidente della Provincia – dice il governatore Toti – ha già attivato le somme urgenze per intervenire ...

Maltempo - frane - smottamenti - torrenti e rii esondati : weekend da incubo per la Liguria : “Fine settimana di danni e disagi in Liguria con strade chiuse e campi allagati, smottamenti, esondazioni e frane che hanno violentemente colpito il centro e ponente della regione, in special modo la provincia di Savona: è solo l’ultimo episodio che ha afflitto inoltre l’agricoltura ligure, danneggiando, in alcune zone, le colture invernali a pieno campo e causando possibili ritardi per quelle primaverili“: lo afferma ...

Maltempo - vigili del fuoco : oltre 2mila interventi tra Piemonte - Liguria e Calabria : Nelle ultime 48 ore sono stati 2318 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte, Liguria e Campania. Sono un centinaio gli interventi effettuati In Lombardia questa mattina a Pavia è esondato il fiume Ticino, i vigili del fuoco sono impegnati con squadre speleo alpino fluviali per alcune evacuazioni nel quartiere Borgo Ticino. In Piemonte, tra le province di Torino, Alessandria e Cuneo sono stati effettuati più di 1000 ...

Maltempo Liguria : ripristinata la rete mobile e fissa Vodafone : Vodafone ha reso noto che dalla mezzanotte anche il servizio di rete fissa è stato ripristinato in tutta la Liguria. Le eccezionali condizioni meteo che hanno colpito la Regione avevano gravemente danneggiato le reti di telecomunicazioni. Vodafone ricorda che il servizio di rete mobile è stato ripristinato alle 18 di ieri.

Maltempo : “In Liguria piove da 40 giorni - in 2 mesi è piovuto quanto in un anno e nelle ultime 36 ore sono caduti 500 mm” : Quando ieri il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha avuto la notizia del crollo del viadotto sulla Torino–Savona ha “avuto un colpo al cuore” perché “la tragedia del Morandi è vicina“: lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera “In Liguria piove da 40 giorni, in due mesi è piovuto quanto in un anno e nelle ultime 36 ore sono caduti 500 millimetri d’acqua, un terzo delle ...

Maltempo : “Negli ultimi 15 giorni in Piemonte e Liguria si è registrato il 50% delle cumulate annue” : “Da un punto di vista prettamente climatologico, se e vero che il bimestre ottobre-novembre è in assoluto il più piovoso dell’anno, i quantitativi meteorici precipitati negli ultimi 15 giorni equivalgono in alcune aree del Piemonte meridionale e della Liguria a circa il 50% delle cumulate annue. Se a ciò si aggiunge che l’avvezione di aria calda ed umida che caratterizza il fronte perturbato ha determinato nevicate solo oltre i 1500 ...

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...

Maltempo - trovata morta la donna dispersa nell'Alessandrino. Crolla viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. Sul posto si stanno recando i familiari della vittima. Intanto prosegue l'ondata di Maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto ...

