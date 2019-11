Maltempo Liguria | ripristinata la rete mobile e fissa Vodafone

Maltempo : “In Liguria piove da 40 giorni - in 2 mesi è piovuto quanto in un anno e nelle ultime 36 ore sono caduti 500 mm” : Quando ieri il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha avuto la notizia del crollo del viadotto sulla Torino–Savona ha “avuto un colpo al cuore” perché “la tragedia del Morandi è vicina“: lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera “In Liguria piove da 40 giorni, in due mesi è piovuto quanto in un anno e nelle ultime 36 ore sono caduti 500 millimetri d’acqua, un terzo delle ...

Maltempo : “Negli ultimi 15 giorni in Piemonte e Liguria si è registrato il 50% delle cumulate annue” : “Da un punto di vista prettamente climatologico, se e vero che il bimestre ottobre-novembre è in assoluto il più piovoso dell’anno, i quantitativi meteorici precipitati negli ultimi 15 giorni equivalgono in alcune aree del Piemonte meridionale e della Liguria a circa il 50% delle cumulate annue. Se a ciò si aggiunge che l’avvezione di aria calda ed umida che caratterizza il fronte perturbato ha determinato nevicate solo oltre i 1500 ...

Maltempo - morta una donna nell'Alessandrino. Crolla un viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. La tragedia sarebbe una conseguenza del mancato rispetto della chiusura delle strada provinciale 181. Alcuni cittadini, che poi sono riusciti a mettersi in salvo, avrebbero spostato le transenne consentendo il ...

Maltempo Liguria - il governatore Toti : “Invito le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi” : “Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze“: lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in diretta dalla sua pagina Facebook fornendo aggiornamenti sul crollo al viadotto sull’autostrada A6 Torino Savona. La porzione di ponte è crollata al km 122: la tratta collegava Savona con le principali città dell’entroterra e della Val Bormida ...

Maltempo Liguria - crollano 30 metri di viadotto sulla Torino-Savona : Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il crollo è dovuto ad una frana, causata dalle forti piogge. Da una prima verifica dei Vigili del fuoco sembra che il crollo del viadotto non abbia coinvolto persone. L’Autostrada A6 è gestita da Autostrada dei Fiori.

Maltempo Liguria : “Fortissima perturbazione - in 36 ore un terzo della pioggia che cade in un anno” : “Abbiamo ancora un paio d’ore sulla Regione di allerta rossa e poi andremo in allerta gialla, fase di decompressione dopo le 36 ore passate e poi dovremmo andare verso la normalità meteorologica. Abbiamo attraversato una perturbazione tra le più forti che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni senza alcun ferito. E’ lo straordinario risultato del lavoro fatto da molte persone e dal dipartimento di protezione civile negli ...

Maltempo - allerta rossa in Piemonte e Liguria. A Venezia l'alta marea a 130 cm : Un'altra domenica di nubifragi. La situazione è critica nel Savonese dove è esondato un rio e si contano 150 sfollati e 600 persone isolate. Arriva la piena del fiume a Torino: allagati i Murazzi, annullata la maratona. Rischio valanghe in Val d'Aosta. Temporali anche al Sud